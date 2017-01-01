نداء السودان : بيان وتهنئة بذكري استقلال السودان المجيد

(حريات)

قوى نداء السودان

بيان وتهنئة بذكري استقلال السودان المجيد

تتقدم قوى نداء السودان بالتهنئة للشعب السودانى فى عيد استقلال بلادنا، وتتمنى فى العام الجديد تحقيق أمنيات الجميع، واستعادة وطننا المختطف وان تنعم بلادنا بالحرية والديمقراطية والعيش الكريم.

الاستقلال ليس مجرد ذكرى نحتفل بها مطلع يناير من كل عام بل هو قيمة من حيث المعنى وهو رمز من حيث المكانة فى التاريخ والحاضر والمستقبل. الاستقلال قيمة تعنى الحرية حرية شعبنا وحقه فى الحياة وفى ادارة شئونه وفى المشاركة فى الشأن الانسانى العام دون أن تفرض عليه سياسات أو إرادة دول أخرى، وهو أيضا قدرة شعبنا على انتهاج طريق ملائم لتطوره الوطنى والاقتصادى والتاريخى بما يضمن استفادته من موارده وتوجيهها نحو خدمة أهدافه وهو أيضا المظلة التى ينعم تحتها الإنسان بحرياته وحقوقه ويحصل على نصيبه من الحياة الكريمة.

الاستقلال رمز للسودانيين جميعا يعبر عن مسيرة هذا الشعب فى بحثه عن نسيج اجتماعى متنوع ومتعايش فى سلام ومحبة، ويجسد تاريخ من التضحيات و الثورات التى استهدفت تحقيق معانى الاستقلال أبرزها الثورة المهدية وعلى رأسها نضالات أسلافنا التى اورثتنا وطنا حرا ومستقلا.

فى هذه المناسبة الوطنية الأعظم ونحن نحتفي بعظمتها ونتغنى بمكانتها المتقدمة في تاريخ مسيرة الشعوب نحو رفعتها، يضيرنا اختطاف بلادنا بواسطة نظام الإنقاذ منذ 27 عاما بانقلابه العسكرى على الشرعية الديمقراطية، ولكن دائرة الضوء تتسع.. الضوء الذى ظل متقدا طيلة سني ظلام نظام الإنقاذ.. اتسعت بالوقفة الشعبية الكبيرة ضد النظام و انطلاق مسيرة الأدوار النهائية نحو تحقيق أهداف الشعب بالعصيان المدنى فى 27 نوفمبر و 19 ديسمبر. تثمن قوى نداء السودان أعمال المقاومة التى تبلورت فى الفترة السابقة، وتؤكد أن النظام الذى التهم مقررات حواره الذاتى المعروف بالوثبة تاركا المتحاورين من حلفاءه فى العراء والنظام الذى تحلل من التزامه بخارطة الطريق تؤكد أن هذا النظام قد وصل إلى نهايته وأن العصيان المدنى كان إعلانا شعبيا برفع اى دعم جماهيري عنه ولم يعد أمامه من خيارات سوى الرحيل أو السقوط.

إنه من المؤسف أن نحتفل بعيد الاستقلال فى بلاد تكتظ سجونه ومعتقلاته بسجناء الرأى واسرى الضمير، ندعو إلى الإفراج عن الأسرى ووقف التعذيب الذى يتعرض له المعتقلون والأسرى. وقوى نداء السودان إذ تهنئ المعتقلين من القوى السياسية والمهنيين ومنظمات المجتمع المدني بهذه المناسبة تطالب بإطلاق سراحهم فورا، كما تهنئ أيضا السودانيين في معسكرات النزوح واللجوء والمهجر.

ان قوى نداء السودان إذ تصدر هذا البيان وتزف هذه التهاني تعى أن هناك واجبات عظيمة تقع على عاتق شعبنا وقيادته السياسية أهمها تكوين جبهة موحدة للمقاومة تقود نضال شعبنا من أجل استرداد الوطن المنهوب والمختطف. تدعو إلى التقاء سريع للتحالفات السياسية والمهنية والقوي الجديدة من أجل الاتفاق على قيادة موحدة لعملية التغيير، وكلنا ثقة أن شعبنا قادر على ذلك.

اعلام قوى نداء السودان

31 ديسمبر 2016م.

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