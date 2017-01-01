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    • إلى شباب العصيان

    January 1, 2017  

    أحمد حسين آدم

    يا رواد حركة و تيار الطريق الثالث، تحية و سلاما:

    التحية و “القومة” لشباب العصيان- شباب السابع و العشرين من نوفمبر الاماجد .. التحية لكم يا من أعطيتم السياسة و النضال  طعما و مذاقا  حلوا جديدا ..التحية و “القومة” لكم  يا من غيرتم و بدلتم   قوانين اللعبة السياسية في بلادنا إلي الأبد!

    التحية لكم  يا من أعطيتم املا جديدا لشعبنا بعد طول احباط و يأس و خوار … التحية لكم يا من وحدتم الشعب-كل الشعب- بصدقكم و بذلكم و تضحياتكم و إبداعكم في النضال و المبادرة و المناورة  … التحية لكم يا من أعطيتم شعبنا رباطة الجأش و الثقة ليلتقط  قفاز زمام المبادرة و الفعل في تغيير و مواجهة حكامه القاتلين الفاسدين- بعيدا عن عرصات و منابر الحلول الكذوبة”الإقليمية و الدولية” التي صممت  لاعادة إنتاج  النظام و منحه عمرا جديدا   .. التحية لكم يا من هززتم عرش الطغاة  المتجبرين -عرش نظام  الابادة …التحية لكم يا من أجبرتم رأس نطام الابادة ليلهث و ينبح كالكلب ليل نهار . ….

    التحية لكم يا  من منحتم السودان و شعبه “قوة ناعمة” رفعت اسمه و رسمه أمام شعوب العالم بأن السودانيين الذين انجزوا ثورتين ضد الدكتاتورية قادرين علي إعادة الكرة و وهج الثورة من جديد … …يا جيل الجسارة … يا جيل الأمل و الفجر الجدبد …يا جيل الشموخ الوطني النبيل الرفيع ..أنا معكم رغم ألمحن ..انا معكم رغم الأحن …انني اثق بكم  …انني ادعم  نضالكم  و مشروعكم الوطني  ….

    لا تلتفتوا الي ما يقال ضدكم …ارجوا الا تضعيعوا الزمن في الردود و المرافعات  …ردوا بالعمل و الأداء الصارم   …ردوا بلإبداع و النضال الخلاق كما علمتمونا  …..لا تكونوا في وضع الدفاع السلبي ….كونوا في موقع المبادرة و المبادأة و الفعل ….الشعب ينتظر مرحلة جديدة لنضالكم….الشعب ينتطر البشارة  ….إسقاط هذا النظام  ليس هدفا  “ترفيا”، أو شعارا رومانسيا فارغا،  بل هو ضررورة وطنية ملحة، و اولوية وطنية  قصوي من أجل ايقاف الابادة و خلاص الوطن من الانهيار و التشرزم…..

    الوطن يتمزق و قادة الاجرام  سادرون في غيهم  و يشمتون بسادية مقيتة ….لا تعطوهم هذه الفرصة: من اجل اطفالنا في كل ازقة و فيافي  و وديان و صحاري الوطن العزيز  ….من اجل النازحين …من اجل اللاجئين ..من اجل يتامي و ثكالي الحروب اللعينة ….من اجل فقراء و عمال بلادنا…..من اجل المعتقلين  و الاسري …من أجل البطل الشاب المناضل الفذ احمد الضي بشارة و رفاقه الشجعان  …..من اجل غد أفضل  لوطن عزيز ….أكملوا المسيرة … انجزوا الوعد ..سطروا الملاحم … اجترحوا المبادرات الجديدة الجريئة  الوضيئة …

    التحية  للمناضل الشاب احمد الضي في زنازين النظام  ….التحية للإشاوس من طلاب دارفور و شبابها الذين تسومهم العصابة سوء العذاب في غياهب سجونها  … التحية و الحرية للمناضل الصامد الثمانيني صديق يوسف. و رفاقه .

    الحرية لكل معتقلينا و أسرانا  الاشاوس الصامدين رغم سادية العصبة الحاكمة . النصر لشعبنا العزيز.. عام سعيد …حقق الله اماني شعبنا في الاستقلال الحقيقي الذي يجسد الحربة و السلام و العدالة الحقة.

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