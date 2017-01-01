تعقيب على مقال ( الروس والسوفيت بين امبراليتين!! من ينقذ ابناء حلب السورية؟)

مصطفي عبده داؤود علي

في العدد3194 من جريدة الميدان بتاريخ 13ديسمبر 2016وتحت عنوان (نقاط بعد بث الخبر)بقلم الاستاذ حسن الجزولي.

والعنوان المثير حقا(الروس والسوفيت بين امبراليتين!! من ينقذ ابناء حلب السورية؟)عندما قرات المقال رجعت للصفحة الاولى لاتاكد هل انا بقرا جريدة الميدان ؟ وتاكدت ورجعت ثانية للصفحة الاخيرة لاتاكد من صورة الاستاذ حسن الجزولي وتاكدت وبعد هذا مسكت القلم لاسطر بعض الكلمات وبدا اؤكد انني جد حزين بما حدث ويحدث في سوريا خلال اكثر من خمسة اعوام من دمار وقتل وهجرة ونزوح ،والمؤتمر السادس للحزب الشيوعي اعلن تضامنه مع الشعب السوري .

إن مهمة جريدة الميدان هي نشر الخبر الصادق ونشر الوعي وتسجيل التاريخ المجرد من اي إنحياز والقراءة التحليلية للاحداث الخارجية والداخلية ولكن مقال الاستاذ حسن جانبه الصواب في هذا المجال حسب اعتقادي .

ابدا من العنوان وأسال هل كان الاتحاد السوفيتي كان يوصف بأنه انبرياليه ؟؟

ذلك الاتحاد الذي ناصر كل حركات التحرير في العالم وقدم لها كل المساعدة من مادية ،وسياسية،وإعلامية وقدم لشعبنا الاف المنح الدراسية ،ولن نذكر كل ما قدمته شعوب الاتحاد السوفيتي يكفي ذكر فيتنام.

اما عن أفغانستان فكانت الخطئية الكبرى الانقلاب على النظام الملكي فهنا انطلق من رأينا ومبدأنا في الحزب الشيوعي السوداني إننا مع النضال الصبور الدؤوب وإعتمادا على وثيقة اللجنة المركزية عام 1977 الديمقراطية مفتاح الحل ،وكل ما حدث في تلك البلاد ترتب على ذلك الخطا الاول ثم تدخل السوفيت ودول الخليج والاسلام السياسي وتسليح وتدريب من امريكا وفي نهاية الامر إحتلال امريكا للبلد وحتى الان لم تنعم بالسلام ما يقارب اربعة عقود من الزمان .

نرجع ثانية للعنوان من ينقذ ابناء حلب السورية ؟ وهنا حصر الاستاذ المشكلة السورية ومعاناة الشعب في حلب فقط علما بان كل المهوسين الاسلامين والارهابين من كل البلاد الاسلامية ومن بلاد المهجر في اوربا وأمريكا توافدوا إلى سوريا ومن السودان أيضا جامعيين طلبة وطالبات والتمويل من السعودية وقطر والتسليح من امريكا والحدود المفتوحة من تركيا لقتل الجيش السوري وكل المناضلين السلميين المقاوميين للدكتاتورية .

وسؤال اخر مركزي من الذي ينهب ويسرق البترول السوري ومن الذي يشتريه بابخس الاثمان؟؟!

هل الاسد هو الدكتاتور الوحيد ؟ فكل النظم العربية ملكية كانت أم جمهورية نظم شمولية تقهر شعوبها وتقتل وتعذب وتسجن .

وهل الحكومات الفرنسية التي قتلت مليون نفس في الجزائر وشاركت في 1956 في العدوان علىى مصر واستعمرت عشرات الدول حريصة على حرية وسلامة ابناء حلب؟ ام هي صرخة الهزيمة التي انطلقت من باريس بعد ان اصبحت هزيمة المسلحين متعديين الجنسية في في حلب قاب قوسين او ادنى .

هنا لابد ان نضامن مع الشعب السوري البطل الذي هزم الارهابيين اليوم وغدا سيهزم الطغاة والمواليين للنظام الدكتاتوري وسيستعيد حريته التي فقدها منذ إعلان الوحدة بين مصر وسوريا في عام1958 وسيبني من جديد مدنه وقراه المدمرة ومصانعه وحقوله وسيستمتع بخيرات بلاده .

عاش نضال القوي الحية الديمقراطية في سوريا.

م.معاش: مصطفي عبده داؤود علي.

31/12/2016

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