طلاب جامعة النيلين مجمع جبل أولياء يتعرضون للظلم

(حريات)

واصل طلاب جامعة النيلين كلية التقانة الزراعية وعلوم الاسماك مجمع جبل اولياء اعتصامهم السلمى لأجل المطالبة بتحسين السكن والبيئة الجامعية ، لأكثر من عشرين يوماً .

وفى هذه الفترة تصرف عميد الكلية وعميد شؤون الطلاب بعنجهية وهمجية ، بدء من رفض التفاوض مع الطلاب وتهديدهم وانتهاء بدعوة معتمد محلية جبل اولياء اللواء جلال الدين الشيخ الذى خاطب الطلاب قائلاً انه اذا لم يتم فك الاعتصام سيقوم بنسف الكلية !! مما حدا بالطلاب الهتاف فى وجهه ( الجامعة حرة ، العسكر يطلع بره) الى ان غادر الكلية .

وفى اليوم الثانى والعشرين من الاعتصام أصدر العميد جدول الامتحانات لتبدأ فى اليوم التالى لقراره ! ثم حشد أكثر من مائة عنصر من الأمن والشرطة داخل الكلية ليفرض امتحاناته العجولة بالاكراه ، ولكن ظل الطلاب متجمهرين ومتماسكين امام الكلية حتى الساعة الرابعة عصر أول أمس .

وناشد طلاب مجمع جبل أولياء زملاءهم بالكليات الاخرى التضامن معهم .

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