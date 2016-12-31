توقيعات تدين اعتقال تسنيم طه

(حريات)

بيان

نحن الموقعين أدناه ندين بشدة إعتقال الأستاذة تسنيم طه المحامي من مكتبها بالفاشر في يوم السابع و العشرين من ديسمبر 2016م و نؤكد ان هذا الإجراء يتنافي تماماً مع وثيقة حقوق الانسان المدرجة بالدستور السوداني و يتعارض مع كفالة الحقوق والحريات المضمنة في مواثيق حقوق الانسان الدولية و الإقليمية التي صادق عليها السودان .

داهمت قوى من جهاز الأمن و المخابرات الوطني مكتب الأستاذة تسنيم طه المحامي بالفاشر في يوم الاثنين 26 ديسمبر 2016 م و تم اقتيادها الي مكاتب الأمن بالمدينة و من ثم تم ترحيلها الي قسم الامن السياسي بمدينة الخرطوم بحري.

تخرجت تسنيم طه من كلية القانون جامعة الخرطوم و حازت علي درجة الماجستير في التنمية والسلام و حقوق الانسان ، وتنشط في مجال حقوق الانسان و تزاول عملها وفقا لقانون المحاماة السوداني ، وتعمل في مجال المناصرة و التثقيف حول حقوق الانسان و بناء السلام و لا سيما بناء قدرات النساء التي هي من المهام الاساسية التي يتصدي لها المحامون ،بما انه وحتي تاريخ صدور هذا البيان لم يسمح لذويها بمقابلتها و ظل سبب اعتقالها و مكانها مجهولاً ،فاننا اذ نرفع هذا البلاغ للرأي العام العالمي والاقليمي والمحلي نحمل السلطات المتمثلة في رئاسة الجمهورية ،وزارة العدل، مفوضية حقوق الانسان، وزارة الداخلية ،بالاضافة الي نقابة المحامين كامل المسئولية عن صحة وسلامة الاستاذة تسنيم طه المحامي ونحذر من المساس بسلامتها وكرامتها.

ونؤكد علي أن اعتقال المحامي تسنيم طه ونشطاء حقوق الانسان والمعارضين و انتهاك حقوق المحامين لن يحول بيننا وبين اداء مهامنا القانونية امام القضاء المحلي والاقليمي والدولي.

عليه فاننا نطالب باطلاق سراحها فورا او تقديمها لمحاكمة

*محامو السودان*

*وشكرا*

29 ديسمبر 2016 م

التوقيع

1- عبدالرحمن محمد القاسم

2_ محمد يوسف محمد

3- محمد احمد عمر ابو المعدوم

4- برعي الطيب إدريس ابراهيم

5- رنا عبد الغفار عبد الرحيم

6 – عمرو الطيب الشيخ

7 – أحمد على صبير

8 – الشيخ حسن فضل الله الشيخ

9- اماني مالك ابراهيم

10- عفاف ارباب

11- منال عِوَض خوجلي

12- صديق عبدالرحمن بنقو

13- إشراقه حامد الريح

14- مني شريف

15- انعام عتيق

16-اقبال احمد علي

17- عفاف عثمان

18- نوال ابوقصيصه

19- ساميه محمد صالح ارقاوي

20- حنان حسن حسين خليفه

21- اميرة ادم

22- صفوان عبد المنعم ابوبكر

23- هويدا حسين مرسال

24 -محمد الحافظ محمود

25- أبوبكر الهادي الضو

26 – بلقيس سليمان الشيخ

27-سهير سعيد ادم

28-عاطف عبدالرحمن البشري

29- دسوقي صلاح الدين محمد

30- جمال محمد نور

31- عمر ابراهيم ملاسي

32- سلوي الصادق

33-عبادة عبدالرحمن ازرق

34- نصرالدين على نور

35- محمد حسن عربي

36ـ اسحق احمد عبدالعزيز

37- أحمد عبدالوهاب المبارك

38- شوقى يعقوب آدم

39- طارق سيد احمد

40- سمية علي اسحق

41- أحمد محمد الحاج

42- وفاء بشير حامد

43- الهام حسين النفراوي

44- مصطفي اسماعيل احمد علي

45- السر احمد البلك

46- صالح سعيد صالح

47- عبدالعظيم حسن

48- عيسي عبدالله عيسي

49- طه عثمان اسحق

50- محمد حسن محمد الماحي

51- محمد المصطفى الهادي

52- نُون كشكوش

53- حكمه احمد رابح

54- عبدالله احمد

55-علي يوسف احمد

56- محمد يعقوب محمد

57- امل محمد صالح

58- عزالدين احمد ادريس

59- الطاهر مكي

60- يحي أبوعلي كرادش

61- عبدالله محمد عمر

62- ابراهيم ادم ابراهيم

63- امال الزين

64- شمس الدين مبارك الجنيد

65 – نهلة حسين عمر

66- زهير عبدالله إمام

67- طارق حبيب يونس

68- محمد عبدالحفيظ علي السيد

69- عائشة عوض صديق

70- الرضى حسن الرضى

71- عمر محجوب

72- عبير علي سعد

73- عوض عبدالبين بابكر

74- النعيم خالد موسى

75- المعز بشير وداعة بشير.

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