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    • تعقيب من شركة سمهار

    December 31, 2016  

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    بعث إلينا وائل أحمد مدير شركة سمهار بتعقيب على ما نشرته (حريات) 28 ديسمبر الجارى عن شركته ، وايماناً منا بحق الرد ننشر أدناه تعقيبه ، ونترك للقراء الحكم بناء على ما نشر والتعقيب .

    ………

    ( السلام عليكم ورحمه الله

    تألمنا غاية الألم للموضوع المنشور بخصوص شركتنا واود توضيح الاتي :

    شركة سمهار تأسست 1999 ومنذ ذلك الحين تعمل في مجال المعدات الطبية والمعملية..

    ليس للشركة اي علاقه بالادوية ولم تتحصل الشركة علي اموال دواء .

    قامت الشركة بتوريد عشرات الاجهزه من الاشعه المقطعيه والرنين المغنطيسي والمعامل وغيره لعشرات الجهات الخاصه والحكومية..

    ليس للشركة علاقة بالمؤتمر الوطني او اي حزب سياسي..

    بل تعرضت الشركه لظلم شديد واجحاف وحظر مستمر حتي الان ولم يتم فكه..

    هذا المقال ينم عن نفس حاقدة لاغراض شخصية ..

    لم نكن نتوقع منكم ان تقوموا بنشر هذا التشهير والسب والاغتيال المعنوي خاصة وانتم معروفون بتقصيكم للحقائق قبل النشر..

    نرجو حذف هذا المقال ويمكنكم الاتصال بي وزيارتنا في موقعنا.. الخرطوم بحري امام نادي الاملاك..

    ت 0912309253

    كما نرجو مدنا باسم الناشر وموقعه حتي نتمكن من اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

    وشكرا. وائل أحمد) .

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