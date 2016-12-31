التصليص اعلي مراحل تكسير الثلج !

حسن وراق حسن

@ حاول المركز أن يحتوي الصراع المتصاعد بين السلطة التشريعية التي يمثلها نواب المجلس بولاية الجزيرة و أناب عنهم البروفيسور جلال من الله وبين السلطة التنفيذية التي يمثلها الحاكم الديكتاتور صاحب الدكتوراه الفخرية محمد طاهر أيلا والذي لن ينس لهذا المجلس (المحترم) وقوفه (ألف أحمر) أمام البصم او تمرير قراراته ولأن المجلس قال لا حين ما كان الامر يستوجب اللّا ، اراد ان يدخل المجلس بيت طاعته فلم ولن يفلح لأنه لا يعلم أن اهل الجزيرة (حُرِّين) لا يرضون الضيم و الانكسار و لأنه وجد في حاشيته الظنابيج و الدهولات و الزبالعة و الزلنطحية الذي يطأطئون الرؤوس و يمسحون الجوخ ويحرقون البخور ، هؤلاء لا يشبهون أهل الجزيرة و اشباههم من الذين لم يلتزموا بموجهات المركز لاحتواء الصراع و الغاء كل مظاهر التصعيد والتي من بينها الاحتفال في المناقل بتكريم الوالي محمد طاهر ايلا بواسطة معتمدها الابن المدلل للوالي والذي يحرص علي التكريم نكاية في إستفزاز خصوم ايلا الذي لم يفعل ما يستحق التكريم ولكن الفتي المدلل أكثر حرصا علي مواراة سوأته في اراضي أم القري ولا يدري أيلا أن الفتي المدلل حريص علي عدم فتح فساد اراضي ام القري و لهذا يلجأ الي أسلوب ( أطعم الفم تستحي العين ) . أهل أم القري ينتظرون تدخل المجلس التشريعي وهنالك تطورات لا تحتمل الصمت علاوة علي ضرورة إخطار المركز بان ايلا و جماعته يواصلون التصعيد والاستفزاز بتكريم يجب ان يتم الغاءه لأنه باطل يستهدف باطل .

الحفارون في مستشفي القلب بودمدني:

@ النطاسي البارع إبن مدينة طابت عبدالله احمد الشيخ اختصاصي جراحة القلب الذي لم يفتح عيادة خاصة حتي يتمكن من تشييد مركز لجراحة القلب لحوجة ولاية الجزيرة ما كان يعلم أن هنالك (حفارون ) ينتظرونه ان يكمل المشروع حتي يستولوا عليه وقد كان ،عندما تم اعفاءه في المرة الاولي و(رقدوا القش) لاعادته بعد ان فشلوا وعاد شريطة محاسبته ومحاسبة من استلم بعده ، نفذوا كل اشتراطاته ورفضوا محاسبة اللآخر . عاد وعاد المركز منارة وزحمة وعمليات مجانية و(سوانح) ارادها الحفارون لجيوبهم ، عادوا مرة اخري وهذه المرة بخساسة ، إتهامه بالفساد في مبلغ 6 الف دولار تم تحويلها بعلم الادارة و المحاسبين في السوق الموازي لتدعم المركز وكان بمقدوره ان يدخل أضعاف هذا المبلغ في جيبه نظير عملية واحدة لو أنه عمل لصالحه . تم اعفاءه بواسطة الحفارين و خسرت الجزيرة عَلَم و عَالِم ونطاسي بارع وكسب المفسدون و الحفارون مستشفي للقلب بودمدني الذي لن تقم له قائمة واحسبوها معي .

التأمين الصحي أكذوبة كبري !!

@ حتي كتابة هذه البانوراما لا توجد في صيدليات التأمين الصحي أي أدوية منقذة للحياة او دواء للامراض المزمنة و المستوطنة . التأمين الصحي فكرة محترمة تعمل بها كل الدول المحترمة و المتحضرة وقد شهد التامين صراعات داخلية ابعدته عن التطور ورفع القدرات و الكفاءات واصبح مستعمرة تمكين لأفراد . بعد زيادة سعر دولار الدواء انعدمت فجأةً كل الادوية ، خرجت من الصيدليات ولم تعد حتي الآن وبعد تراجع الدولة عن سعر الدولار لم تظهر الادوية في الصيدليات وفي حالة الشراء من الصيدليات التجارية تبدأ العرقلة بأن يتم استرجاع المبلغ المدفوع 75% فقط من رئاسة التامين في عواصم الولايات فلا يعقل ان تطالب باسترجاع 15 جنيه تخسر مواصلات ثلاثة اضعافها وهذا هو عين الاستهبال و الاستكراد و الاست…اح .

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مبرووك (حازم ) محافظا لبنك السودان و لكن !!

@ اثار تعيين حازم عبدالقادر الشين محافظا لبنك السودان ردود افعال متباينة بين مؤيد و معارض و متحفظ . الذين يؤيدونه فقط من منطلق أن حازم اول محافظ يتم تعيينه من العاملين بحوش بنك السودان وهذا يكف بأنه يحمل الكثير الذي يغيب عن محافظي الخارج وبإمكان العاملين دعهمه الي جانب بعض المرحبين لاسباب جهوية و مناطقية بحتة . المعارضون لتعيين حازم ينطلقون من صغر سنه وبالتالي قلة تجربته و ضعف خبرته لأنهم يعتقدون أن المحافظ يفترض ان يكن ذو خبرة وتجربة تراكمية ضخمة وان يكن قد عمل خدمة ممتازة وطويلة في (المرجعيات ) و هي المالية او العدل او ديوان المراجعة او الحسابات باعتبار أن المحافظ لا تقل أهميته من رئيس مجلس الوزراء . أما الذين يتحفظون ينطلقون من أن المحافظ موقع تمكيني يخدم مصالح الطغمة الفاسدة التي تتحكم في الاقتصاد المنهار كما إتضح وان المحافظ في المرحلة القادمة (ورطة) لن يرض بها إلا من لا أفق سياسي له باعتبار أنه لا يوجد عاقل يرض بهذا المنصب في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد و أن خبرة حازم في العمل السكرتاري لن تؤهله للمنصب.

نكككككككتة !!

@ شافع شليق مُتلّح جارتهم في الحي كلما تجي مارقة من البيت يكورك ليها قدام الناس، ( سعاد البايرة) ،( سعاد البايرة) . زهجت منو وقامت قبضتو وادتو علقة جامدة وحذرتو قالت ليهو تاني لو قلتا لي كدا بكسر راسك . في اليوم التاني جات طالعة من بيتا وقام لاقاها في الشارع قال ليها (سعاد) وقفت وقالت ليه أها شنو مالك ؟ قال ليها ..(الموضوع داك)!

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