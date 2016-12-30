الجمعة  30  ديسمبر  2016
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • حريق مخزن سلاح بالقيادة العامة للجيش

    December 30, 2016  

    %d8%ad%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%82%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9 (حريات)

    شب حريق داخل مخزن سلاح بالقيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم ، مساء أمس الخميس 29 ديسمبر.

    وحسب صحيفة (الصيحة) المملوكة للطيب مصطفى – خال عمر البشير – ان القوات المسلحة اعترفت بالحريق ، ووصفته بالمحدود ، ولم يتسبب في خسائر بالأرواح.

    وقال العميد أحمد خليفة الشامي ، الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ، في تصريح صحفي : إن حريقاً محدوداً نشب داخل أحد مخازن لواء الدفاع والخدمات بمباني القيادة العامة للقوات المسلحة وتمت السيطرة عليه تماماً بواسطة قوات الدفاع المدني، دون وقوع خسائر في الأرواح.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...