الجمعة  30  ديسمبر  2016
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • وزير الصحة يعترف بتفشي مرض الفشل الكلوي

    December 30, 2016  

    %d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%a9-%d9%8a%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d9%81-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%81%d8%b4%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%88%d9%8a(صحف – حريات)

    اعترف بحر ادريس أبوقردة ، وزير الصحة الاتحادي ، بتفشي حالات الإصابة بالفشل الكلوي في البلاد .

    وأعلن خلال مخاطبته تدشين البروتوكولات العلاجية لأمراض الكلى أمس ، ارتفاع المصابين بالفشل الكلوي في البلاد إلى (64) ألف حالة .

    وأقر الوزير بمعاناة مراكز الكلى وقال انها تمر بمشاكل كثيرة من وقت لآخر.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...