إعلاميان سودانيان يحصلان على تكريم بريطاني رفيع المستوى

(حريات)

ضمن الفعاليات السنوية للجائزة المرموقة التي تقدمها شركة إم تي إن لرعاية وتشجيع المبدعين في منطقة جنوب غرب بريطانيا، حصل الإعلاميان السودانيين الأستاذ نميري حسين مجاور، والدكتور محمد شريف على المراكز الأولى عن فئتي الآداب والفنون، والخدمة الاجتماعية على التوالي. علما بأن فئات الجائزة تشمل المبدعين في المجالات الثقافية والاجتماعية والعمل الطوعي وقطاع الأعمال.

كانت آلية الاختيار في المرحلة الأولى عبر اختيار منظمات متعددة للأسماء المقترحة، ومن ثم ترُسل تلك الأسماء إلى شركة إم تي إن ، والتي تقوم بدروها بمراسلة الأشخاص المرشحين لإخطارهم بترشيحهم في الفئات المختلفة.

فئة “الآداب والفنون” التي حصل فيها الروائي والإذاعي السوداني نميري حسين مجاور على الجائزة الأولى كانت تضم تسعة أشخاص، منهم الكاتب والفنان ومقدم البرامج والمغني والفنان التشكيلي والملحن، وطُرحت أسماؤهم على شبكة الإنترنت لتصويت الجمهور، وحقق الأستاذ مجاور نجاحا باهرا ومشرفا بفارق أكثر من خمسة آلاف صوت عن الحائز على المرتبة الثانية.

وصرح نميري حسين مجاور لهوربوست قائلا “عميق الشكر لأفراد الجالية السودانية في بريستول لدعمهم المتواصل والمؤازرة، والوقوف بجانبي إلى أن نلت هذه الجائزة، وكذلك أصدقائي في مختلف أرجاء بريطانيا الذي ساهموا بالترشيح، والتعريف عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي.

من أهم فوائد هذه الجائزة شيئين: الأول إثبات وجود أصدقاء حقيقيين لا يهمهم سوى نجاحك وتقدمك إلى الأمام، والأمر الثاني أن كل ما تقوم بتقديمه قد وصل إلى الناس، وخلق هذا الرابط العميق، والذي تبلور في علاقة إخاء وصداقة أدت لهذا النجاح الباهر، والذي أعدُهُ جماعيا، وليس لشخصي فقط، وإنما لكل السودانيين في المهجر”.

أما الدكتور محمد الفاتح الشريف، مدير إدارة التثقيف الصحي بوزارة الصحة البريطانية، ومدير برنامج “صوت السودان” على إذاعة بي سي إف إم من بريستول، فقد حصل على جائزة أفضل المساهمين في مجال العمل الاجتماعي، وذلك تقديرا لجهوده المتواصلة في العمل الاجتماعي والحقوقي، علما بأن الدكتور الشريف قد سبق له الحصول على العديد من جوائز التكريم في هذا المجال، وأهمها على الإطلاق تكريم من الملكة إليزابيث الثانية لجهوده الخلاقة في ذات المجال سنة 2013.

عُقد حفل توزيع الجوائز في فندق ماريوت بمدينة بريستول البريطانية يوم 18 ديسمبر 2016، وحضره لفيف من صفوة المثقفين والمبدعين والسياسيين ورجال الأعمال البريطانيين، كما تخلل البرنامج تقديم فقرات غنائية من الدول التي ينتمي إليها الفائزون.

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