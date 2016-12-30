ماذا يريد الشعب

الطيب محمد جاده

لا أستطيع إعطاء وصفاً دقيقاً لشعب بلادي هذا اليوم؛ لأننّي لا أعلم من أين أبدأ؟! أو ماذا أصف؟!.وهم سلبيون لدرجة كبيرة ، أنّ الشعب الآن لا يعرف ماذا يريد ، بالرغم من أنهم انتفضوا في وجه قادتهم في السابق ، والآن.. أقول متأسفاً: انهم عكس ذلك.لم أجد تفسيراً واضحاً لبلوغ الشعب هذه المرحلة من عدم وضوح الرؤية ، حياتهم مليئة بالتخبط والقلق والوهم والشكوك والوساوس والهواجس، وهو ما يدعو للغرابة والتساؤل؟! من أوصل الشعب إلى هذا المستوى من ضياع بوصلة الحياة ، وانحرافها عن المسار الصحيح؟! غالبية الشعب يتذمرون من أي شيء، بل ومن كل شيء.نسأل طفلاً لم يتجاوز العاشرة من عمره ماذا بك؟! يجيبك بسرعة: ملل وضجر، يا إلهي هذه شكوى ابن العاشرة، فما هي إذاً شكوى البالغ من العمر؟!.ضعف الشعب و خوفه مما سبب له مرض الضياع وجمود في الحركة و فيروس الإتكالية وانعدام الحماس لايجابيات الحياة وأصبحت حياتهم ساذجة، تكاد تفقد كل شيء.أعلمت ماذا أقصد سيدي القارئ ؟! أم نراك تهرب مما قلته؟! ولا ترد عليّ بنعم أو لا؟! وبسكوتكم تثبت لي إنّكم صما بكما لا يجيبون، تحاولون الهروب من واقعكم؛ لأنّكم لا تستطيعو الإجابة عن سؤالي المتكرر! ماذا تريدون أيها الشعب ؟! ولماذا حالكم هكذا؟! ..حسناً .. لنتفحص الأمر تمشياً مع قول البشير الذي قال فيه أنه يحكم بأرادة الشعب ، والسؤال هو : هل الشعب السوداني يريد بقاء البشير على سدة الحكم؟ ثلاثمائة الف سوداني قتلوا في دارفور ومثلهم في جنوب كردفان والنيل الازرق بأيدي النظام الذي يحكم الشعب بالحديد والنار ولعل وعسى أن ينطق الأموات ليقولوا : هل أولئك الضحايا يريدون بقاء البشيرعلى سدة الحكم. واذا كان الموتى لا ينطقون. فهل ذووهم راغبون في بقاء البشير على سدة الحكم”. مئاة الالاف من النازحين عن قراهم من أبناء الشعب السوداني ، هل يريدون بقاء البشير على سدة الحكم؟ مئاة المساجين من النشطاء المعذبين في غياهب السجون السودانية ، هل يريدون بقاء البشير على سدة الحكم؟ نصف أبناء الشعب السوداني أصبحوا لاجئين في وطنهم وفي مصر وتشاد وفي دول الاتحاد الأوروبي، فهل هؤلاء يريدون بقاء البشير على سدة الحكم؟ سبعة حركة مسلحة وثلاثون حزب معارض ، فهل هؤلاء أيضا يريدون بقاء البشير على سدة الحكم؟ اذا كل هؤلاء لا يريدون بقاء الحقير ، فلماذا يتخازلون ما بينهم ، الشعب عايش في غيبوبة وكأن الحال لا يخصه ، اما المعارضة فحدث ولا حرج ، شعاراتها قوية ولكن افعالها ضعيفة.

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