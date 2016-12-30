سنة حلووة يا جميل

الفاتح جبرا

والعالم يستقبل عامه الجديد .. أبت (أمنا الحكومة) إلا أن تهدي المواطن (ميزانيتها) لهذا العام المقبل وهي تغني له كعادتها ” سنة حلوة يا جميل ” ! بالفعل هو مواطن (جميل) بل هو أجمل مواطن عرفته (الأوطان) منذ أن خلق الله الأرض وما عليها فهو أى المواطن من (جمالو) فهو لا يتعب نفسه بمعرفة أن كانت هنالك (ميزانية) من أصلو .. بل ويعتقد جازما (من شدة سذاجته) أن الحكومة شغالة بدون (ميزانية) بل بدون (أقلام ودفاتر) وإنو المسالة ماشة ساااااكت .. فالمواطن (الجميل) يسأل نفسه في غباء يحسد عليه .. كيف يمكن لدولة أن تضع ميزانية وكل مسئول فيها (مجنب) ليهو (كوم قروش) وقاعد عليهو ؟ شئ بالعملات المحلية وشئ بالعملات الأجنبية وشئ بالما عارف شنو؟ كيف يتم وضع ميزانية وهذه الأموال (الما معروفه كم) خارج الميزانية؟ بالطبع سؤال (المواطن الجميل ده) لا يمكن أن يرد عليه مسئول (أياً كان) كما لا يمكن أن يرد عليه أي من نواب البرلمان الذين (صفقوا) من قبل عند زيادة أسعار (السكر والوقود) ! بالمناسبة من باب التغيير وكده المرة الجاية عاوزين نواب (يزغردوا)

سنة حلوة يا جميل …

سنه حلوة يا مواطن .. فالموازنة العامة (أم تجنيب) يا مواطن تشير إلى أن معدلات (النمو الإقتصادى) فى إزدياد .. ليس بالضرورة أن يظهر لك ذلك على تفاصيل حياتك المعيشية .. وإن كنت تظن أن معدلات النمو الإقتصادى من الضرورة أن تظهر على مستوى حياتك المعيشية فأنت لا محالة جاهل (وعاوز ليك درس عصر) ولا تفقه في قوانين الإقتصاد فمعدلات النمو الإقتصادى (يا جميل) حسب قوانين (مندل) لا تظهر إلا بعد الجيل السادس على أقل تقدير ، ومسألة إنو المسئولين ديل (يوروك) إزدياد معدلات النمو المسألة دي الغرض منها إنك تكون فى الصورة وتطمئن على أنو المسألة (ماشة كويس) وأنو (حفيدك) السادس عشر سوف تظهر عليه علامات الثراء (غير المفاجئ) إذا مد الله في ايامك و(قرونك) !

سنة حلوة يا جميل .. فقد فاقت المصروفات (كالعادة) إجمالى الإيرادات مما جعل هنالك عجزاً مليارياً سوف تقوم الحكومة (يا عينى) بسد هذا العجز .. طبعاً شئ إستدانه وشئ قروض وشئ شنو ما عارف وأنت يا (جميل) قاعد متهنى ومستريح ولا عليك والحكومة مشلهته تستدين من هنا وتخش فى (صناديق) من هناك وتتعب تعب السنين وترهق روحا علشان تسد عجزك وعجز اللى خلفوك !!

سنة حلوة ياجميل … فقد ركزت الميزانية (كعادتها) فى الصرف على الأمن والدفاع (بالنظر) على حساب الصحة والتعليم .. تعليم بتاع أيه؟ وصحة بتاعت أيه؟ أفرض إنك بقيت (عالم ذرات) وصحتك ذى (الحصان) شنو يعني لو ما كنتا (آمن) ؟ ما لازم (أمنا الحكومة) تضمن ليك وتضمن (ليها) إستتباب الأمن وتوفر ليك (آليات) الدفاع عنك يا جميل ضد أى (غزو خارجى) حتى لو يتطلب منا (إسبوعين) لمعرفة أن كان (بالطيارات) الطافية لمبة وللا (بالصواريخ) ماركة (أبولمعة) !

سنة حلوة يا جميل .. فقد ضمنت لك الموازنة الجديدة بأن راتبك سوف ينفذ من يوم خمسة فى الشهر بعد أن جاء فيها عدم وجود أى زياده فى مرتبات العاملين بالمؤسسات الحكومية .. يعني كل يوم الأسعار زايده ومرتبك في (محلو) .. نصيحتي ليكا (أربط الحزام) .. معليش مفيش حته يربطوهو فيها بس (إنتا أربط)!

سنة حلوة يا جميل .. والميزانية لا توجد فيها فرص (وظيفية) .. معليش (أمنا الحكومة) عملت ليها ستمية ألف جامعة لكن (ما ختت بالا) من حكاية (التوظيف دي) .. إحتمال كانت مفتكرة المسألة (تثقيف) ساااكت .. معليش يا (جميل) صرفتا دم قلبك في تعليم الأولاد و(بعتا) الوراك والقدامك لحدت ما إتخرجو لكن ما مشكلة إشتري لكل واحد منهم (درداقة) وخليهو يخش السوق .. وللا أقول ليك بلاش عشان مافي ليهم طريقة .. (المحليات إستولت على الدرداقات وكده( سنة حلوة يا جميل ..

عموما يا (جميل) .. خليك متفائل .. أمنا الحكومة دي عارفه ربنا كويس .. وما بتعمل إلا بما يمليه عليها ضميرها ، والناس العملو الميزانية دى أكيد عارفين أكتر منى ومنك إنو المسألة دى ح تصب فى النهايه فى مسألة إزدياد (معدلات النمو) والتى سوف (تصب) فى النهاية فى مصلحتك ومصلحة أحفاد أهل الخلفوك يا جميل !!

يا جميل حقو تحمد الله وتبوس إيدك وش وضهر علشان (حكومتك) حكومة (إسلامية) وبنعمل بما يرضي الله ورسوله .. هسه لو كانت (حاجة تانية) كان موقفك يكون شنووووووو؟ ياخ إستهدي بالله وخليك متفائل .. وسنة حلوة يا جميل !!

كسرة :

هل تصدق عزيزي القارئ أن هذا المقال من أرشيف الكاتب لعام 2013 يعني ليهو تلاااته سنين … وعاين ليهو تقول إتكتب هسسه !!

كسرة ثابتة (قديمة) :أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 85 واو – (يعني ليها سبعة سنوات وشهر) ؟• كسرة ثابتة (جديدة): أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 44 واو (يعني ليها ثلاث سنوات وثمانية شهور)

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