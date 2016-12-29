مدير مكتب عمر البشير يحكم قبضته على بنك السودان

(حريات)

أعفى عمر البشير محافظ بنك السودان عبد الرحمن حسن عبد الرحمن من منصبه وعيّن بدلاً عنه أحد رجال طه عثمان ، أمس 28 ديسمبر .

وأصدر عمر البشير أمس قرارات جمهورية بإعفاء محافظ بنك السودان المركزي ، عبدالرحمن حسن عبدالرحمن من منصبه ، وبإعفاء نائب المحافظ الثاني الجيلي محمد ، وتعيين حازم عبدالقادر أحمد بابكر، محافظاً جديداً لبنك السودان المركزي .

وتلقى حازم عبد القادر دراسته الأولية بمدينة الحصاحيصا في ولاية الجزيرة ـ أواسط السودان ـ وتخرج في كلية الإقتصاد جامعة الخرطوم. وتقلد منصب مدير الادارة العامة للخدمات التنفيذية والناطق الرسمي باسم البنك، وآخر منصب تقلده مدير الإدارة العامة للنقد الأجنبي.

وقال مصدر موثوق لـ (حريات) ان المدير الجديد يرتبط بعلاقة قوية مع طه عثمان مدير مكتب عمر البشير ، خصوصاً بعد ان شغل منصب مدير الإدارة العامة للنقد الأجنبي ببنك السودان ، وانه معروف داخل البنك بـ(رجل طه).

وأضاف ان المدير المعزول عبدالرحمن حسن ومع اتهامات الفساد التى تحيط به منذ ان كان مديرا لبنك أمدرمان الوطني ، قبل تعيينه محافظاً للبنك المركزي ، إلا انه لم يكن مقرباً لطه حيث انه وبحكم أقدميته في الحركة الإسلامية كان يرى طه أقل شأناً منه ، ولم يكن من ضمن شلة طه حيث كان يرتبط بشبكات أخرى في أوساط الإسلاميين ، مضيفاً بان تعيين حازم يعني سيطرة طه الكاملة على البنك المركزي .

وقال ان تزامن القرار مع إعلان السلطة وضع قوانين مشددة لبنك السودان ضد التعامل بالدولار في السوق الهدف منه إستحواذ طه على تجارة الدولار.

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