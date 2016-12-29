الخميس  29  ديسمبر  2016
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • وزير الصحة بولاية الخرطوم يتوقع إصابة (1000) شخص بالسرطان شهرياً بالولاية

    December 29, 2016  

    تلوث المياه(حريات)

    اعترف مأمون حميدة ، وزير الصحة بولاية الخرطوم ، بتفشي (السرطان) في الولاية .

     وحسب وكالة الأنباء الحكومية (سونا) ، وأثناء حديثه في احتفال توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية البشرية والعمل بولاية الخرطوم مع المستشفى السوداني لعلاج الأطفال بالمجان (7979) ، توقع مامون حميدة إصابة (1000) شخص بالسرطان شهرياً فقط في ولاية الخرطوم.

    وسبق وأكدت الاستاذة / حنان الأمين مدثر – رئيسة المبادرة البيئية المستدامة وعضو الآلية التشاركية لمرافق المياه والصرف الصحى الدولية – ان غالبية الأمراض بالولاية لها علاقة بتلوث المياه والصرف الصحي ، مما أدى إلى إرتفاع نسبة الوفيات.

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...