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    • شبكة الصحفيين السودانيين تعلن عن وقفة احتجاجية ظهر اليوم

    December 29, 2016  

    لا للقمع(حريات)

    شبكة الصحفيين السودانيين

    بيان رقم (8)

    لقد طفا الصاع،ولم يعد في قوس الصبر منزع،وجهاز الأمن والمخابرات يمارس سياسة ممنهجة لتدمير جريدة”الجريدة”.

    ولابد من قول صريح إننا لن ندع الزملاء والزميلات يخوضون معركة الحرية والكرامة مع سلطة القمع الديكتاتورية وحدهم، لذا تهيب شبكة الصحفيين السودانيين، كل الصحفيين والصحفيات الأحتشاد أمام المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، عند الواحدة ظهر غدا الخميس 29ديسمبر 2016م لتقديم مذكرة إحتجاجية ضد تجاوزات الأمن.

    شبكة الصحفيين السودانيين

    صحافة حرة أو لا صحافة

    الخرطوم 28ديسمبر2016م.

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