الجبهة الوطنية العريضة والحركة الشعبية لتحرير السودان تدعوان لقيام مركز موحد للمعارضة

(حريات)

الجبهة الوطنية العريضة والحركة الشعبية لتحرير السودان يدعون لقيام مركز موحد للمعارضة

عقد رئيس الجبهة الوطنية العريضة والأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إجتماعا مطولا تناولا فيه الأوضاع السياسية الراهنة في السودان وتوصل الإجتماع للآتى :

1- عصيان 27 نوفمبر و 19 ديسمبر والأحداث التي تلته أفرز تحولا حاسما فى موازين القوى لمصلحة الشعب السوداني و إسقاط النظام.

2- إن نظام الإنقاذ غير قابل للإصلاح أو الحوار معه وقد دمر كل الفرص التى يمكن أن تؤدي إلى عملية سياسية متكافئة ولا يمكن الوصول إلى سلام عادل و ديمقراطية ودولة قائمة على المواطنة وتحسين شروط الحياة المعيشية إلا بإسقاط هذا النظام.

3- لابد من محاسبة النظام و رموزه على كل الجرائم التى إرتكبوها فى حق الوطن و المواطن.

4- إتفق الطرفان على العمل على قيام مركز موحد للمعارضة يشمل كافة القوى الشبابية والنسائية و الطلابية ومناضلى حركات التواصل الإجتماعى والقوى السياسية و الفئوية و المهنية والنقابية وأصحاب القضايا الخاصة كالأراضى و السدود وغيرها.

5- الأداة الرئيسة هى العصيان المدني والإنتفاضة السلمية التى تتكامل مع الأدوات الأخرى المتوفرة لشعبنا ومع نضالات جماهير الهامش و المدن.

6- يعمل الطرفان على العمل لإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وقف الاستدعاءات واعتداءات النظام على حرية التعبير و الصحافة.

7- الحركة الشعبية عند قرار قيادتها بعدم الدخول في اى عملية سياسية مع النظام، واستعدادها الكامل لمعالج القضية الإنسانية وفقا للقانون الإنسانى الدولي.

8- تتعهد الحركة الشعبية و الجيش الشعبى بوقف الحرب فور إسقاط النظام وتقديم كل ما من شأنه دعم قوى الإنتفاضة والعصيان والسلام العادل فى كل أنحاء السودان .

9- إتفق الطرفان على مواصلة العمل المشترك مع كافة قوى المعارضة لتحقيق الأهداف أعلاه.

الأستاذ على محمود حسنين رئيس الجبهة الوطنية العريضة

ياسر عرمان الأمين العام للحركة الشعبية السودان

28 ديسمبر 2016.

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