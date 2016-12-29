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صحفيون سودانيون يعربون عن القلق من الإعتقالات السعودية للمقيمين بسبب آرائهم
نتابع بقلق شديد الاعتقالات التي طالت زملاء لنا في المملكة العربية السعودية بإيعاز من الحكومة السودانية سواء كانت السفارة السودانية بالرياض أو جهات آخرى بالسودان، ومن البيّن جدا أن الاعتقالات للزملاء الصحفيين المقيميين بدول الخليج ستتواصل في إطار ما دأبت عليه حكومة عمر البشير في حربها ضد الصحافة والصحفيين في الداخل والخارج.
وعليه نعلن للجميع بأن اتصالات قد جرت خلال اليوم الأربعاء 29 ربيع الأول 1438 هـ بعدد من الجهات الدولية المعنية بحماية الصحفيين، ومنظمات حقوق الانسان العالمية، وتم التباحث معها على المخاوف التي يشعر بها زملاء كثر في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب الاعتقالات التي بدأت في المملكة العربية السعودية، وتخوفهم أن يتم اعتقالهم في هذه الدول بسبب الآراء التي يكتبونها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يخشون على أنفسهم التسليم للسلطات السودانية.
ومن جانبها عبرت عدد من الجهات التي تم التواصل معها عن أسفها الشديد بقيام الحكومة السودانية بمطاردة الصحفيين خارج البلاد بسبب التعبير عن آرائهم فقط، وأكدت بأنها ستقوم بالتضامن والتعاون مع جهات حقوقية بإجراء اللازم في مثل هذه الحالات، ومن ضمنها إبلاغ المنظمة الدولية بضرورة حماية الصحفيين السودانيين وتحميل الحكومة السودانية كامل المسؤولية عن أي أذى يتعرض له هؤلاء الصحفيين في دول مجلس التعاون الخليجي.
مجموعة صحفيين بدول مجلس التعاون الخليجي
28 ديسمبر 2016
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