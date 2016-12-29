توقعات 2017

الفاتح جبرا

• سألنى كثير من القراء عن توقعاتي للعام الجديد (2017) .. هاكم بعضها (على الرغم من ضبابية الرؤية وكده)

• أن يستدين الموظف على مرتبه لشراء (جوز شرابات)

• أن يكون معدل مصادرة الصحف بعد طباعتها 9 من عشرة صحف

• أن يصاب تلاتة أرباع الشعب بالخرس (والسبب واضح)

• أن يتقلص أكل لحوم الحيوانات ذوات (الخف) ويكثر اكل لحوم ذات (الحافر)

• أن يكون في كل أسرة 3 فتيات تجاوزن الخمسين ولم يتزوجن

• أن ترتفع الحصيلة الشهرية لدار المايقوما مما يستدعي إنشاء مقر جديد يستوعب المزيد

• أن تسود ثقافة (المص) بدلا عن (البلع) عند تناول (الحبوب)

• أن يتم تفعيل جباية (قطعان الكباري) … تقطعو ساااي كده

• أن يتجاوز سعر الدولار في أول اسبوع من العام الجديد ليبلغ عشرين (ألأف) بدلا عن العشرين جنيه (ديك) بتاعت (كان ما جينا كان حصل) !

• أن تختفي من تقرير المراجع العام كل حالات التعدي على المال العام (عشان ح يكون المال ذاااتو كمل)

• أن يختفي الفساد واللبع والهبر من المؤسسات الدينية .. الحج والعمرة والأوقاف والزكاة إتباعا للإستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان

• أن تصاب (الحبال الصوتية) لعلماء السودان بمزيد من (الإرتخاء)

• أن يتواصل التحقيق في قضية هيثرو للسنة الثامنة (شوية مش؟)

• أن يتم تجفيف المستشفيات المركزية ويصبح (الوزير) هو و(القون) والملعب فااااضي

• أن يتوالي إكتشاف (حاويات المخدرات) دون توجيه الإتهام لأحد (عااادي)

• أن يتم تشكيل حكومة جديدة قديمة

• أن ينال السودان جائزة (السوط الذهبي) في حرية الصحافة

• أن ينتقل عدد مقدر من المواطنين إلى الرفيق الأعلي جراء تصريحات بعض المسؤولين من شاكلة (كان رجال أطلعوا لينا بره)

• أن يتم إكتمال وعمل البوتيكات والمحلات في قلب (المدينة الرياضية) ، في دائرة السنتر ذاااتا

• أن تكون الليمونة بخمسة جنيه والبصلة بعشرة جنيه والطماطماية بخمستاشر والموت مجاناً !

• أن يحدث تحسن في مياه الشرب حيث يتم القضاء على البكتريا و(تفضل الطحالب) بس

• أن تنتشر المخدرات بين طلاب المدارس بحيث يتم تطبيق شعار : (دفتر) لكل تلميذ

• أن نحرز المركز الأول في الشفافية بعد أن يتم إرتفاع البث في قضايا الفساد إلى خمسة حالات من أصل ألف وخمسمية (في الشهر)

• أن يتم إنشاء سفارة للجالية السودانية بالخرطوم

• أن تكثر أمراض نقص الفايتمينات لخلو أجساد المواطنين منها .. (يجيبوها من وين يعني .. فول طعمية عدس)

• أن يتم التزايد في أعداد (الفنانين) لنصل مرحلة الإكتفاء الذاتي (فنان لكل مواطن فنان)

• أن يأتي الخريف فجأتن زي كل مرة (يعني الجديد شنوووو)؟

• أن تتزايد نسبة أعداد جرائم القتل (الناس بقت روحا محرقاها)

• أن تتحول الحيوانات الأليفة (كلاب وكدايس) إلى حيوانات نباتية … وعادي تشوف ليك كلبين متشاكلين ليهم في عجورة (نحنا لاقين لحوم؟)

• أن توقف بقية شركات الطيران رحلاتها للخرطوم و ويصبح المطار فاااضي (وأهو فرصة يبيعوهو في دلالة إاليكترونية في الإنترنت)

• أن يكثر (الطيارون) – الناس البتجي ساكت- في بيوت الأفراح حتى يلجأ اصحاب الفرح لدخول المعازيم إلى الصالة عن طريق الدخول بـ(البصمة)

• أن يرتاح معظم المعاشيين بفضل رحمة الله وتبديله لهم بدار أحسن من دارهم ومعاش (أحسن من معاش الحكومة)

• أن يتم إنشاء مفوضية (عليا) للفساد وذلك لمراقبة أداء المفوضية (العامة) للفساد والتى بدورها سوف تقوم بمراقبة المفوضية الخاصة بالفساد .

• أن يتم تقنين (التحلل) بقوانين واضحة (بدل جنس البشتنة دي)

• أن تبدأ مصانع (الزيت) إنتاجها بكثافة وتحوز على شهادة (الإيزو) في العصر

كسرة :

التوقعات الفوق دي للعام 2017 صالحة في حالة (وااااحدة) بس !!

• كسرة ثابتة (قديمة) :

أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو (وووووووووووو)+وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووووووووووو)+(وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووووووووووو) +و+و+و

• كسرة ثابتة (جديدة)

أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+(ووووووووووووو) +(وووووووووووو)+و+و+و+(و)+و+(و)+و+و+و+و

• كسرة جديدة لنج :

أخبار (أجهزة التصنت عالية الدقة) التي إستخدمت في غش إمتحانات الشهادة السودانية لسنة 2016 يا وزيرة التربية شنو (وووو)+(وووو) +و+و

ساخر سبيل – الفاتح جبرا

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