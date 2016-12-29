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    • توقعات 2017

    December 29, 2016  

    الفاتح جبرا

    • سألنى كثير من القراء عن توقعاتي للعام الجديد (2017) .. هاكم بعضها (على الرغم من ضبابية الرؤية وكده)

    • أن يستدين الموظف على مرتبه لشراء (جوز شرابات)
    • أن يكون معدل مصادرة الصحف بعد طباعتها 9 من عشرة صحف
    • أن يصاب تلاتة أرباع الشعب بالخرس (والسبب واضح)
    • أن يتقلص أكل لحوم الحيوانات ذوات (الخف) ويكثر اكل لحوم ذات (الحافر)
    • أن يكون في كل أسرة 3 فتيات تجاوزن الخمسين ولم يتزوجن
    • أن ترتفع الحصيلة الشهرية لدار المايقوما مما يستدعي إنشاء مقر جديد يستوعب المزيد
    • أن تسود ثقافة (المص) بدلا عن (البلع) عند تناول (الحبوب)
    • أن يتم تفعيل جباية (قطعان الكباري) … تقطعو ساااي كده
    • أن يتجاوز سعر الدولار في أول اسبوع من العام الجديد ليبلغ عشرين (ألأف) بدلا عن العشرين جنيه (ديك) بتاعت (كان ما جينا كان حصل) !
    • أن تختفي من تقرير المراجع العام كل حالات التعدي على المال العام (عشان ح يكون المال ذاااتو كمل)
    • أن يختفي الفساد واللبع والهبر من المؤسسات الدينية .. الحج والعمرة والأوقاف والزكاة إتباعا للإستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان
    • أن تصاب (الحبال الصوتية) لعلماء السودان بمزيد من (الإرتخاء)
    • أن يتواصل التحقيق في قضية هيثرو للسنة الثامنة (شوية مش؟)
    • أن يتم تجفيف المستشفيات المركزية ويصبح (الوزير) هو و(القون) والملعب فااااضي
    • أن يتوالي إكتشاف (حاويات المخدرات) دون توجيه الإتهام لأحد (عااادي)
    • أن يتم تشكيل حكومة جديدة قديمة
    • أن ينال السودان جائزة (السوط الذهبي) في حرية الصحافة
    • أن ينتقل عدد مقدر من المواطنين إلى الرفيق الأعلي جراء تصريحات بعض المسؤولين من شاكلة (كان رجال أطلعوا لينا بره)
    • أن يتم إكتمال وعمل البوتيكات والمحلات في قلب (المدينة الرياضية) ، في دائرة السنتر ذاااتا
    • أن تكون الليمونة بخمسة جنيه والبصلة بعشرة جنيه والطماطماية بخمستاشر والموت مجاناً !
    • أن يحدث تحسن في مياه الشرب حيث يتم القضاء على البكتريا و(تفضل الطحالب) بس
    • أن تنتشر المخدرات بين طلاب المدارس بحيث يتم تطبيق شعار : (دفتر) لكل تلميذ
    • أن نحرز المركز الأول في الشفافية بعد أن يتم إرتفاع البث في قضايا الفساد إلى خمسة حالات من أصل ألف وخمسمية (في الشهر)
    • أن يتم إنشاء سفارة للجالية السودانية بالخرطوم
    • أن تكثر أمراض نقص الفايتمينات لخلو أجساد المواطنين منها .. (يجيبوها من وين يعني .. فول طعمية عدس)
    • أن يتم التزايد في أعداد (الفنانين) لنصل مرحلة الإكتفاء الذاتي (فنان لكل مواطن فنان)
    • أن يأتي الخريف فجأتن زي كل مرة (يعني الجديد شنوووو)؟
    • أن تتزايد نسبة أعداد جرائم القتل (الناس بقت روحا محرقاها)
    • أن تتحول الحيوانات الأليفة (كلاب وكدايس) إلى حيوانات نباتية … وعادي تشوف ليك كلبين متشاكلين ليهم في عجورة (نحنا لاقين لحوم؟)
    • أن توقف بقية شركات الطيران رحلاتها للخرطوم و ويصبح المطار فاااضي (وأهو فرصة يبيعوهو في دلالة إاليكترونية في الإنترنت)
    • أن يكثر (الطيارون) – الناس البتجي ساكت- في بيوت الأفراح حتى يلجأ اصحاب الفرح لدخول المعازيم إلى الصالة عن طريق الدخول بـ(البصمة)
    • أن يرتاح معظم المعاشيين بفضل رحمة الله وتبديله لهم بدار أحسن من دارهم ومعاش (أحسن من معاش الحكومة)
    • أن يتم إنشاء مفوضية (عليا) للفساد وذلك لمراقبة أداء المفوضية (العامة) للفساد والتى بدورها سوف تقوم بمراقبة المفوضية الخاصة بالفساد .
    • أن يتم تقنين (التحلل) بقوانين واضحة (بدل جنس البشتنة دي)
    • أن تبدأ مصانع (الزيت) إنتاجها بكثافة وتحوز على شهادة (الإيزو) في العصر

    كسرة :
    التوقعات الفوق دي للعام 2017 صالحة في حالة (وااااحدة) بس !!

    • كسرة ثابتة (قديمة) :
    أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو (وووووووووووو)+وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووووووووووو)+(وووووووووووو)+ (وووووووووووو)+(وووووووووووو) +و+و+و

    • كسرة ثابتة (جديدة)
    أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو(وووو وووو وووو)+(ووووووووووووو) +(وووووووووووو)+و+و+و+(و)+و+(و)+و+و+و+و

    • كسرة جديدة لنج :
    أخبار (أجهزة التصنت عالية الدقة) التي إستخدمت في غش إمتحانات الشهادة السودانية لسنة 2016 يا وزيرة التربية شنو (وووو)+(وووو) +و+و

    ساخر سبيل – الفاتح جبرا

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