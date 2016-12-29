كل من عليها فان !!

زهير السراج

* ما إن انتهى الحوار وحان وقت تنفيذ المخرجات، حتى بدأ الحزب الحاكم فى ممارسة سياسة (حافية الهاوية) التى يجيدها ويعشقها لكسب الزمن، وهاهى الأنباء تتحدث عن تكوين المؤتمر الوطنى للجنة خاصة بالحزب لبحث كيفية تنفيذ المخرجات !!

* أى والله، (لجنة خاصة) بالحزب ل(بحث) (كيفية) تنفيذ مخرجات الحوار، وما أدراك ما لجان الحزب، أقرأوا هذا الخبر الصغير الذى نشرته صحف الأمس بدون أن ينتبه إليه أحد:

* كشف المؤتمر الوطنى عن تكوين (لجنة خاصة) بالحزب لبحث كيفية تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى، على أن ترفع تقريرها للمكتب القيادى، ومن ثم يتم رفعه لمجلس شورى الحزب، فيما يستمع القطاع السياسى غدا (اليوم) الى تقرير مبدئى للجنة، وقال نائب رئيس القطاع السياسى للمؤتمر الوطنى بولاية الخرطومعبدالسخى عباس ل(الجريدة)، ان الحزب شكل لجنة خاصة به تحمل اسم (لجنة قضايا الحكم وتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى)، وتتكون من عضوين للحزب من المشاركين فى اعمال الحوار بالاضافة الى عضوية آخرين، وأكد ان اللجنة شرعت فى اعداد (رؤيتها) لكيفية تنفيذ مخرجات الحوار بالوقوف على رؤية الاحزاب الأخرى، وتجارب الدول التى دخلت فى حوارات مماثلة كدولة جنوبأفريقيا، وأشار الى أن اللجنة ستقدم تقريرا للمكتب القيادى للحزب، وبعد إجازته سيُرفع الى مجلس الشورى، ومن ثم يتم رفعه للآلية التنسيقية العليا للحوار (7 + 7 ) التى ستقوم بدورها بدراسته والوقوف على نقاط الاتفاق والخلاف مع الاحزاب الاخرى التى شاركت فى الحوار، وإن لم يحدث توافق سيتم احالة الخلافات الى الجمعية العمومية باعتبار أنها أعلى سلطة للحوار، للبت فيها!!

* تمعنوا هذا الخبر جيدا، واللغة والعبارات التى استخدمها ممثل المؤتمر الوطنى: لجنة (تبحث) فى (كيفية) تنفيذ مخرجات الحوار، و(الوقوف) على (رؤية) الأحزاب الأخرى و(الدول الأخرى) التى دخلت فى حوارات مماثلة كجنوب أفريقيا (وهى خطوة كان من المفترض أن تكون قد بحثت أثناء الحوار)!!

* وبعد ان تبحث اللجنة وتصل الى رؤية حول كيفية تنفيذ المخرجات (إذا وصلت الى رؤية)، ستقف على (رؤية) الأحزاب الأخرى، و(الدول الأخرى) .. ولا يدرى أحد كم سيستغرق هذا الوقوف خاصة انه سيتضمن دراسة تجارب دول أخرى كانت لها حوارات مماثلة!!

* وبعد ان تتعب اللجنة من الوقوف، ودراسة رؤية الاحزاب الاخرى وتجارب (الدول الأخرى)، سترفع تقريرها الى المكتب القيادى للحزب، وبعد أن يجيزه المكتب القيادى (بعد دراسته والوقوف عليه)، سيُرفع لمجلس شورى الحزب الذى سيدرسه ويناقشه ويجيزه ( ولا أحد يعرف كم سيستغرق هذا الإجراء)، ثم يرفع لآلية الحوار (7 + 7 ) التى ستقوم بدراسته والوقوف على نقاط الاتفاق والخلاف مع الاحزاب الأخرى (الساعة بعشرة جنيه والحسّابة بتحسب)، وإن لم يحدث توافق سيتم إحالة نقاط الخلاف الى (الجمعية العمومية للحوار) مرة أخرى .. (أى العودة الى نقطة الصفر) !!

* وبالطبع، فلا يعرف أحد متى سيحدث هذا، وكيف سيتم جمع الجمعية العمومية التى يقيم عدد من أعضائها خارج البلاد، ولقد حضر بعضهم الى السودان بضمانات خاصة من رئيس الحوار، ثم سافروا الى مواقع اقامتهم بالخارج .. وكم من الوقت ستأخذ الجمعية العمومية للبحث فى نقاط الخلاف والوصول الى اتفاق حولها، أو الخروج باقتراحات جديدة (لا بد أن تجد هى الأخرى وقتها من الدراسة والبحث والاجازة) .. وتدور الدائرة من جديد، ويظل الحوار قائما واللجان منعقدة، بينما تُشيّع المخرجات الى مثواها الأخير!!