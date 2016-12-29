(المتغطي بالكذب عريان).. نصوص..!

عثمان شبونة

* هذه السطور ــ المنوعات ــ كتبتها (للجريدة) في الأسبوع الماضي؛ ونسبة لإصرار جهاز الأمن على منع (كاتبها) لم تر النور في حينها..!

(1)

قال وزير المالية بدر الدين محمود: “إن السودان حقّق أفضل مُعدّل نمو في الإقليم مُقارنة بالعالم”، وزاد: “مقارنة بالظروف التي نعيشها فمُعدّل النمو عالمياً تدنى لـ (1,6%)، بينما نحن حقّقنا مُعدّل نمو للعام الحالي بلغ (4,9%)، وتُعد هذه النسبة من أفضل مُعدّلات الإقليم، وجزم إن معدلات التنمية التي تحققت هذا العام أفضل من السنوات السابقة.

* لا نفهم كيف يتحقق أفضل معدل نمو في السودان مع (عجز الموازنة) المعلن بين حين وآخر؟؟ والأدهى عجز السودان حيال النهوض الاقتصادي كلياً، من خلال مؤشرات الواقع (المكشوف)..! لا يمكن أن تكون ثمة (أفضلية نمو) داخل دولة أسقطها توقف الصادارات المجزية القيمة، دولة أصابها الشلل بتوقف المصانع والإنتاج، بينما ــ في ناحية أخرى ــ تمارس سلطتها التنفير من الزراعة والاستثمار.. ثم.. قبل ذلك يعجز مواطنوها عن شراء الدواء والسلع الغذائية ومواد البناء.. الخ.. أي يتفرج الشعب تجاه المواد (المردومة) فقط؛ فلا يقربها وقد أرداه (العدم!!) بمثلما أردى الدولار الجنيه..!!

* لا بأس من الاستماع (للكلام الفارغ) فهو مفيد أحياناً..! لكن ليس هنالك عاقل سيحترمه..!

* لعن الله الإصرار العجيب على خداع العباد، وكأن فوق رؤوسهم القنابير..!!

(2)

* مقتل السفير الروسي “أندريه كارلوف”على يد ضابط تركي بالعاصمة أنقرة، يفجر أسئلة عديدة حول (أشكال الإرهاب) في صورته الواحدة المختزلة في (التطرف)..! فحينما تتسلل الأفكار المتطرفة إلى المؤسسات القومية تسقط الدولة في أتون الفوضى باسم الدين باتخاذ (الإرهاب) شريعة.. أو.. كما في حالة الشاب التركي الذي سفك دم السفير باسم (الجهاد).. ففي مشهد للقاتل أشبه بالعرض المسرحي كان يصرخ: (الله أكبر الله أكبر.. نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً)!

* لو كان هذا الإرهابي يعرف محمد صلى الله عليه وسلم تمام المعرفة لفرّق بين (الجريمة) والجهاد.. لكن لأن التطرف أعمى يختلط الحابل بالنابل على أمثاله من الجهلة.. وما أكثرهم اليوم (تلاميذ الشيطان)..!

(3)

* لجنة برلمانية تقول: السودان يفقد ملايين الدولارات بسبب دخول سلع (مضروبة) بحسب خبر نشرته (الجريدة) وأقر رئيس لجنة الادارة والعمل بالبرلمان عمر الشيخ بدر خلال تقديمه تقرير اللجنة عن أداء وزارة مجلس الوزراء للعام 2016م، بأن عدداً من السلع تدخل البلاد (مضروبة من المنشأ)، مثل (اللمبات، الحنفيات ولعب الاطفال)، الأمر الذي يفقد البلاد ملايين الدولارات..!

* إذن ما العمل؟ هل يستطيع البرلمان مقاومة مافيا الاستيراد (المسنودة الظهر)؟ أعني المافيا المتربِّحة (بالغش)؛ الجالبة لأطنان الأجهزة والمواد (المضروبة)..!

* هل اكتشف البرلمان في هذه الأيام فقط رداءة المنتجات القادمة إلى السودان (الهامل الآن)؟ فقد بحت الأصوات منذ زمن بعيد بخصوص الفوضى التي تضرب طول البلاد وعرضها؛ غشاُ وتهاوناً صارخاً في كل ما يتعلق (بالجودة)..!

* أيها البرلمانيون: نحن (المضروبون) بكم في الحقيقة..! ولن تنتهي الفوضى لأن الغش هو (الأساس) السياسي الذي تنطلق منه..!

(4)

* النائب عبد الله مسار يستنجد بوزارة الداخلية لإنقاذ (دائرته) البرلمانية من سيطرة تجار المخدرات؛ كما حملت أخبار البرلمان التي تجتهد فيها الزميلة سارة تاج السر.. يقول الخبر: (استنجد رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبد الله علي مسار، بوزير الداخلية الفريق أول ركن عصمت عبد الرحمن، لإنقاذ دائرته “الفردوس، عسلاية” بولاية شرق دارفور، من سيطرة تجار المخدرات، وقال مسار إن التجار شكلوا جيشاً وزودوه بالأسلحة والسيارات وأصبحوا أكثر نفوذاً في المنطقة، بل ووصل بهم الأمر الى سحب الحالة الجنائية “الفيش” لبعض المجرمين من أقسام الشرطة).

* وحتى يكون مسار حياة الناس بعيداً عن (الالتواءات) كان الأولى أن يستنجد النائب البرلماني لإنقاذ دائرته من الفقر، ويتمم نواقصها التي يعلمها القاصي والداني، كما هو حال الدوائر في كافة أنحاء السودان المنكوب (بالعوج) والعوز..!!

تذكرة:

* صنفان من البشر لا يمكن قهرهم: ناس المقابر و(ناس العصيان المدني)..!

خروج:

* المتغطي بالكذب عريان..!!!

أعوذ بالله

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الجريدة (النسخة الالكترونية)

* منع الكاتب من النسخة الورقية بأمر جهاز أمن البشير.

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