مؤشرات .. فشل المخرجات

أبو الحسن الشاعر

أبو الحسن الشاعر نحن ضد الحوار ومخرجاته منذ البداية وما كنا نعتقد غير أن جبل الحوار لن يتمخض ويلد سوى فأر مخرب وأن حية الإنقاذ التي رباها الإخوان المسلمون لا تلد إلا حية ، ليس ذلك لأننا كما أسلفنا القول في مقالات سابقة ضد الحوار من حيث المبدأ بل لأننا ندرك أن أي صراع عسكري أو سياسي لا بد أن يخضع في نهاية المطاف للحوار إن كان جادا لكن على أسس تحقق طموحات الشعب في العدالة والمساواة والديمقراطية والعيش الكريم والحكم الراشد وتكون بمستوى التضحيات التي قدمها الشعب السوداني من دماء أبنائه التي أزهقها النظام طيلة ثلث قرن وعلى حساب قوته اليومي الذي سرقه حرامية التجنيب والنهب المصلح والمسلح والتحلل وفقه السترة.

أول سيئات المخرجات فيما رشح من أنباء عن تشكيل الحكومة التي يقول الحزب الوطني أن رئيس وزرائها يجب أن يكون منهم لأنهم حزب الأغلبية وهذا جدل منطقي مع أحزاب الفكة التي أنشأها الوطني نفسه وموّلها واستأجر لكل منها دارا وجعل لكل منها رئيسا ودفع لها بسخاء من أموال عرق البسطاء وسجّلها في سجل الخائبين فبأي منطق يعطيها من القسمة أكثر مما تستحق من الفتات ؟ ..

ونفترض أن الوطني حقق غايته فتعالوا لنرى ماذا سيفعل رئيس وزراء المخرجات الذي سيكون إخوانيا طاف على موائدهم وأكل من سحتهم وقاتل في الصفوف الخلفية في معاركهم التي دفعوا لها الأطفال وأبناء السودان في القوات النظامية دفعا ليموتوا بينما ينعمون هم بالحياة الرغيدة والقصور !! .. ما معنى أن يكون الرئيس هو رئيس الحزب الوطني ورئيس الوزراء هو عضو في هذا الحزب ؟ ما الذي سيتغير ؟ وما الذي يمكنه فعله وهو ينفذ أوامر رئيسه في الحزب والتي تسبق تنظيميا أوامره كرئيس للدولة ؟ أليس هذا لعبا على شركاء الحوار وخداعا للشعب ؟ ثم أنه بحسب الدستور تتم محاسبة رئيس الوزراء من الرئيس والمجلس الوطني وهذه مفارقة أخرى لأن الوطني يملك الأغلبية المطلقة في المجلس الوطني وبالتالي سيحاسبه حسابا يسيرا ويبقى دائما على حق .. هذا إن لم يمارس الرئيس هوايته في البلطجة والدوس بجزمته على القوانين والدستور واللوائح كما فعل من قبل حين رفض حتى مجرد طرح موضوع زيادة الغاز على النواب ونفذ قراره ” كسر رقبة ” دون أن يستطيع أحدهم أن يقول ” بغم ” .. وهذا يعني بالضرورة أننا يا بدر لا رحنا ولا جينا ..

وسنفترض أن الوطني قدم تنازلا حتى عن منصب رئيس الوزراء فتخيلوا حاله وقد جاء من حزب أخر تحت ظل هذه القوانين ليعمل وهو تحت إمرة رئيس طاغية يمكن أن يلقيه في قارعة الطريق في أي لحظة ومجلس وطني تابع للرئيس وله فيه الأغلبية يمكن أن يصدق على ما يفعل الرئيس في أي وقت ؟؟ !! فماذا يرجو الناس من رئيس وزراء الذئب أمامه والدب الوحشي خلفه ؟ ذلك يعني أن يده مغلولة إلى عنقه عن معاقبة الفاسدين وملاحقة المجرمين وتنفيذ أي خطة لا ترضي حرامية المال العام ..

وبعد الانتهاء من رئاسة الوزراء سيأتي الدور لتقسيم كيكة الوزارات كما حدث مع أحزاب التوالي سابقا لكن هذه المرة توسعت بحيث من الصعب إرضاء كل من تساقطوا تساقط الذباب على الشراب لينالوا حصتهم من الثروة والسلطة.

والسؤال هو ما الذي تغير يا معشر المتحاورين بطرحكم المشوه هذا بعد سنتين من حوار البائسين ؟ إنه ليس سوى اتفاق جديد على القسمة بين من لا يمثلون السودان .. فالحزب الوطني هو حزب منبوذ يصارع الآن للحفاظ على حياته بشق الأنفس وقال الشعب كلمته فيه رفضا ساطعا وأحزاب الفكة من الدمجة والمليم والتعريفة من العملات البائدة لو ” صموها ” جميعا لن تساوي قرشا واحدا والحركات التي قيل إنها مسلحة وانضمت للحوار ليس لها سوى بضع سيارات مدججة بالخرطوش لو يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب لكن خلق النظام لها كيانا هامشيا واسما من خياله وصدقوا هم تلك الكذبة..

الواقع أن القوى السياسية الحزبية والحركات المسلحة الفاعلة بالإضافة إلى بعبع القوة الجديد الذي ظهر على الساحة السياسية مؤخرا من خلال الاعتصام وشكل قوة ضاربة هددت النظام فعليا وعرفت طريقها لإسقاطه وظهر أنها تمثل ثقلا أكبر من الأحزاب وموقفا أقوى مما كانت تتصور الإنقاذ وحوارييها ، كلها خارج هذا الوهم الحواري وبالتالي لا يمكن تصور أن ينجح ما تسلقه الحكومة وأعوانها من دستور وقوانين ” بدرية ” وتعديلات مفصلة على المقاس الذي يمكنهم من التمكين مرة أخرى والالتفاف على إرادة الشعب الذي قرر إسقاطهم بعد أن استشعروا دنوّ أجلهم فطفقوا يقصفون على عورة نظامهم من ورق تواليت أحزاب الفكة سعيا لتغطية العورة التي أصبحت بائنة بيان مؤخرة القرد.

لو كان هؤلاء جادون في إخراج البلاد من مأزقها فعلا لاكتفوا بما يتوصل إليه المتحاورون من الثوابت وهي الديمقراطية وحكومة مؤقتة وانتخابات نزيهة ثم صياغة دستور يكفل الحريات ويحدد نظام الحكم ولاتفقوا على اختيار رئيس حكومة لا ينتمي لحزب وحكومة تكنوقراط لا علاقة لها بالأحزاب والتقاسم ولحصّنوا تلك الحكومة وحموها من التغول على قراراتها من الرئيس والمجلس الوطني معا بقوانين مؤقتة خلال الفترة المؤقتة حتى تخرج بالبلاد من ورطتها وتسلم الحكومة لرئيس منتخب ديمقراطيا ومجلس نواب فعلي منتخب بإرادة شعبية حرة ..

لكن ما يفعله هؤلاء ليس سوى تقاسم جديد يرهق الميزانية بأكثر مما هي فيه ويجعل الحرامية أكثر جرأة على المال العام ويخرج برئيس وزراء كسيح وحكومة مشوهة لا حول لها ولا قوة ولذلك نقول .. آن لكل معارض للحوار أن يمد رجليه ويضحك ساخرا من تخبطهم كما آن للقوى الجديدة من شباب سلاح العصيان المضي قدما في التخطيط لإسقاط النظام واقتلاعه من جذوره عبر جولة جديدة من الصراع مع وحش السلطة.

إضاءة :

قال أنتوني روبنز ” إنك ، ببساطة ، لا تستطيع أن تهزم الشخص الذي لا يستسلم ” !! فكيف يهزمون شعبا لا يستسلم ؟

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