يونيسيف : سوء تغذية الأطفال فى السودان من أعلى المعدلات فى العالم

(حريات)

أكدت منظمة الأمم المتحدة لدعم الطفولة – يونيسيف – ان معدلات سوء التغذية الحاد لدى الأطفال فى السودان من بين أعلى المعدلات فى العالم .

وأوضحت فى بيان أمس 27 ديسمبر ان (16%) من أطفال السودان تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد (GAM)، حوالى 2 مليون طفل ، من بينهم (550) ألف يعانون من سوء التغذية الحاد المزمن والشديد (SAM) ، مما يضعهم تحت الخطر الحقيقى للموت .

وأكدت ان نسبة سوء التغذية الحاد لدى الأطفال بالسودان أعلى نسبة فى منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .

وأضافت يونيسيف ان مستويات سوء التغذية الحاد فوق عتبة الطوارئ فى (11) ولاية من ولايات السودان الـ(18).

وأضافت يونيسيف فى بيانها ان مفوضية الاتحاد الاوروبى دعمت برنامج التدخلات الغذائية المنقذة للحياة فى السودان بـ(4.1) مليون يورو فى عام 2016 .

(نص البيان أدناه):

https://www.unicef.org/sudan/media_11600.html

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