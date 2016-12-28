فك الحظر عن أهم شركة ضاربت فى دولارات الأدوية مقابل (تبرع) لأحد النافذين

(مدثر عثمان – حريات)

كشفت مصادر مطلعة وموثوقة بان جهات نافذة تدخلت لاعفاء شركة (سمهار) المتورطة فى الاستيلاء على النقد الاجنبى المخصص لاستيراد الادوية .

وشركة (سمهار) شركة مرخص لها للعمل فى مجال المياه الصحية والمعدنية حسب قانون الشركات لسنة 1925 ، (مرفق وثيقة الترخيص) ، ولكن الشركة اصبحت بين ليلة وضحاها ضمن الشركات المستوردة للادوية (المزعومة).

وكان رئيس شعبة مستوردي الأدوية د. صلاح كمبال أورد في وقت سابق أن 32 شركة لا علاقة لها باستيراد الأدوية حصلت على مبالغ طائلة من البنوك كانت مخصصة لاستيراد الدواء ، ووصف كمبال ما قامت به الشركات الـ 32 من تزوير بجريمة أخلاقية واقتصادية كبرى ، وألمح إلى تورط موظفين في البنوك مع تلك الشركات في مخالفات تخصيص النقد الأجنبى.

وتصل المبالغ التى حصلت عليها الـ(32) شركة الى حوالى (28) مليون دولار .

وكون محافظ بنك السودان لجنة برئاسة مدير النقد الاجنبى لمحاسبة تلك الشركات ، وبعد ان فرغت من اعداد تقريرها ، فرض البنك المركزى غرامة (12) مليار جنيه على كل شركة من تلك الشركات.

وأضافت المصادر المطلعة ان شركة (سمهار) من بين أكبر الشركات التى ضاربت بالنقد الاجنبى المخصص للادوية (مرفق وثيقة بنك السودان التى ترد بها الشركة) ، وسجلت الشركة تحت مظلتها أربعة شركات تعمل فى نفس مجال المضاربة بالدولار وفى اغراض لا علاقة لها بالادوية (مياه وعصائر ، توكيلات شركة سيارات موريس الصينية ، مصنع اقمشة وملبوسات جاهزة ، ومعدات زراعية) . كما اتضح بان مدير شركة سمهار (وائل أحمد) يدير شركات اخرى تعمل فى نفس المجال وان رئيس مجلس ادارة تلك الشركات والدته (زينب حسن محمد) رئيسة اتحاد سيدات الاعمال الحالية .

وأضافت المصادر انه تم رفع الحظر عن شركة (سماهر) رغم انها لم تسدد الغرامة التى فرضها بنك السودان ، وذلك بعد ان دفع مدير (سماهر) مليار جنيه لأحد النافذين فى السلطة ، قيل انها تبرع لحزب المؤتمر الوطنى ، بيد انه ليس هناك تبرع ولا يحزنون . والجدير بالذكر ان حجم الرشوة أو التبرع (المزعوم) لا يساوى 1% من جملة المبالغ الى تحصلت عليها الشركة دون وجه حق .

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)