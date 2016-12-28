بيان من أسرة المعتقل / محمد ضياء الدين

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان مهم

أسرة المعتقل /محمد ضياء الدين

27/12/2016

ظلت الأجهزة الأمنية تحتجز الأستاذ محمد ضياء الدين الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي و ممثل الحزب بقوى الإجماع الوطني وذلك بعد أن تم استدعائه لمكاتب الأمن السياسي بالخرطوم بحري ومن ثم اعتقاله في صباح يوم 23/11/2016 والآن و بعد أكثر من شهر مر على تاريخ اعتقاله لم تسمح لنا السلطات الامنية بمقابلته حتى اللحظة بالرغم من اننا تقدمنا بعدد من طلبات الزيارة و طالبنا بحقوقنا في معرفة مكان وظروف اعتقاله و من ثم التهم الموجهة لشخصه و التي بموجبها يتم اعتقاله لأكثر من شهر كامل ولا يسمح لنا بزيارته والاطمئنان عليه ..

دعوتنا لكل الشرفاء من الشعب السوداني و القطاعات النشطة في المجال السياسي و حقوق الانسان بالعمل الفوري والجاد من أجل إطلاق سراحه وكافة المعتقلين السياسين .

إن صحة الأستاذ محمد ضياء الدين هي مسؤلية جهاز الأمن ومن يرأسه ولقد تعرض الأستاذ لوعكة صحية نقل على أثرها لمستشفى الأمل التابع لجهاز الأمن في اعتقاله السابق من العام 2013 كما يعاني عدة أمراض نتيجة الاعتقالات المتكررة و التعذيب .

إننا نرفض هذا السلوك ومن يقف عليه وعلى كافة القوانين المقيدة للحريات و لذلك لم يعد لدينا صبرا و سنفعل كل ما بوسعنا من أجل حصوله على الحرية التي يستحقها …

الحرية للمعتقلين السياسين

والمجد للشرفاء

اسرة: محمد ضياء الدين

و عنهم شريف محمد ضياء الدين.

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