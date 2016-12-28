كم كسب أغنياء العالم في 2016 ؟

(وكالات)

رغم الأزمات التي عصفت بالاقتصاد العالمي عام 2016 كتذبذب أسعار النفط، و”بريكست”، وفوز دونالد ترامب بالانتخابات، إلا أن ثروة أثرياء العالم زادت في العام الجاري بنحو 237 مليار دولار.

وفي تقرير نشرته وكالة “بلومبرغ” الأربعاء 28 ديسمبر ، قالت الوكالة الاقتصادية إن الثروة المجمعة للأشخاص، الذين يتعقبهم مؤشر “بلومبرغ” لأصحاب المليارات، بلغت بتاريخ 27 ديسمبر نحو 4.8 ترليون دولار.

ما يعني أن ثروة أثرى أثرياء العالم ارتفعت منذ بداية العام 2016 بمقدار 237 مليار دولار. منوهة إلى أن ثروة الأشخاص الذي تزيد ثروتهم عن مليار دولار ارتفعت بمقدار 5.7% أو نحو 37 مليار دولار.

وأضافت أن الثروات انتقلت بين قطاعات اقتصادية مختلفة، في ظل التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية.

ومؤشر “بلومبرغ” لأصحاب المليارات يعنى بثروات الأغنياء، إذ يمكن من خلاله الاطلاع على وضع بارونات المال والأعمال في الزمن الحقيقي، إذ يحسب المؤشر كل يوم القيمة الصافية لأثرياء العالم آخذا في الاعتبار حركة أسواق المال، والمؤشرات الاقتصادية، والتقارير الإخبارية.

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