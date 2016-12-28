تواصل مسلسل السقوط العلمي والاخلاقي والمؤسسي لادارة جامعة نيالا

(حريات)

بيان من تجمع اساتذة جامعة نيالا الاحرار (2)

مازالت جامعة نيالا الصرح العلمي الكبير تواصل مسلسل الانهيار والسقوط العلمي والاخلاقي والمؤسسي؛ في ظل إدراة غير حكيمة تجهل ابسط قواعد العمل العام المؤسسي وتظل تمارس ابشع انواع المجاملات والترضيات على حساب هذه المؤسسة وتطورها كيف لا وهذه الادارة هي التي جاءت الى ادارة الجامعة عن طريق الترضيات والمجاملات والمحاصصات القبيلة والمناطقية.

ظل طالب هذه الجامعة يعاني من ظلم فادح من قبل بعض منسوبي على حساب مستقبله والامثلة في ذلك اكثر من ان تحصى و تعد او تذكر في هذه السانحة الضيقه،ولكن للدلالة على ذلك نذكر ما حدث للطالبه (أ.ع) وزميلاتها الاربع من عدم قدرتهن على تخطي المستوى الثالث منذ ثلاث سنوات وهن يحاولن تخطي بعض الامتحانات بكلية البيطرة ،وظل استاذ المادة يتعمد رسوبهن في كل مرة يتم فيها الامتحان وذلك في ظل طلبات ورغبات فوق المعتاد لاستاذ المادة،وللدلالة على قوة هذا الحديث فهنالك طالبين انتقلا لجامعة بحري واكملا الدراسة بتفوق واحرزوا اعلى الدرجات،اذن من هنا يتضح ان الاخطاء من قبل الهيئة التدريسية مستمرة دون رقيب او حسيب.

اما كلية الهندسة فقد اصبحت رمادا تذروه الرياح بعد ان كانت نارا على علم،بعد ان هجرها معظم الكفاءات في ظل تعنت ادارة الجامعة الضعيفه وعدم رغبتها في تحسين اوضاع العاملين بالكلية وضعف كبير جدا في معامل الكلية،كل ذلك ينبع من تفضيل مدير الجامعة لكلية التربية لانه ينتمي لها فهو صرح بذلك علنا ودون ادنى خجل من ان الله سبحانه ناظرمن فوق سبع سموات لما يحدث فهوالعدل لا يقبل الظلم، لا نريد ان نقدح في كلية التربية او هيئتها التدريسية ففيها الكثير من الاحرار الذين لا يقبلون بهذه الممارسات،ولكن نورد احصائية دقيقه اجراها الاساتذه الاحرار بالكلية وتبين هذه الاحصائية ان 90% من خريجي الكلية يتخرجون بتقدير مقبول والقليل جدا بتقدير جيد والنادر جدا هو من يتخرج بتقدير جيد جدا اما تقدير امتياز فقد تجده في احلام طلاب هذه الكلية فقط،وللتأكد من هذه المعلومة نرجو من كل من يقرأ هذا البيان ان يخرج هاتفه النقال ويتصل على أي من خريجي كلية التربية بجامعة نيالا ويسأله بأي تقدير تخرج؟ وسيجد الحقائق؟؟

اما فيما يلي كلية الدراسات العليا فهي في وضع يرثى له في ظل ضعف الكلية التنسيقي وعدم قدرة الكلية على إستيفاء متطلبات إستخراج الشهادات الجامعية،وهنا لا بد من القاء الضوء على عمادة الشؤون العلمية التي يعاني فيها خريج الجامعة في أمرين اساسيين:

اولا:هل يعلم القارئ ان الجامعة الوحيده في السودان – ومن الممكن في العالم – التي تصل فيها فترة استخراج الشهادة الى سنه ولنا في ذلك مئات النماذج ،ولكاتب المقال اخ استغرق استخراج شهادته عام ونصف؟السؤال :لماذا هذا التأخير؟اهو من ضعف الكادر بالعمادة؟ام هي البيروقراطية القاتلة؟ام هي الواسطات والمحاصصات؟؟؟

ثانيا:هل يعلم القارئ ان هذه النتائج تستخرج بصورة خاطئة بل ويعاد تعديلها اكثر من مرة مابين كليات الجامعة والشؤون العلمية وكلية الدراسات العليا ،بسبب الاخطاء في رصد درجات الطلاب او تقديرهم او حتى اسمائهم،الى متى هذه الفوضى والضعف الذي يقع الطالب ضحية له؟؟؟

في إطار هذه المعطيات لماذا على الطالب تحمل مثل هكذا إدارة سيئة وغير مسؤولة وبإمكانه ان يدرس في جامعات اخرى ويستخرج شهادته في فترة لا تتجاوز الاسبوعين بينما عليك الانتظار عام او اكثر لتستخرج شهادتك بتقدير مقبول من جامعة نيالا،هنالك سؤال اكثر اهمية يجب ان نبحث له عن اجابة وهو لماذا يتخرج اغلب طلاب هذه الجامعة بتقدير مقبول؟ وللاجابة عن هذه الاسئلة نوضح نقطتين:

اولا:ضعف الهيئة التدريسية:يبدو هذا الضعف واضحا في ظل مدير للجامعة تخرج بتقدير جيد وكذلك العديد من الاساتذة بكليات ومعاهد ومراكز الجامعه،مثال ذلك الاستاذ (هـ) الذي يعمل بقسم اللغتين الانجليزية والفرنسية المعروف بولعه بالتعامل مع الجنس اللطيف(واللبيب بالاشارة يفهم).

ثانيا:تدهور البيئة التعليمية بالجامعة وضعف المقررات وعدم مواكبتها للتطور العلمي والتكنلوجي،كيف لا ومدير الجامعة يهدر مواردها في صفقة شراء ستة سيارات (byd) بقيمة 2 مليار جنيه ارضاءا لمنسوبي الحزب الحاكم ؛نعم يا سادة انها صفقه رائحتها تزكم الانوف،اليس من الاجدى تطوير مؤسسات الجامعة وتحسين البيئة الجامعة وتاهيل الاستاذ الجامعي؟بدلا من اهدار المال العام؟ولكن لا نستغرب ذلك من ادارة سلحفائية حمقاء عمياء لا تدري شيئا عن العمل المؤسسي العام !!!!

في الختام نرجو من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ان تستوضح إدارة الجامعة عن هذه المشاكل والالتفات لمشاكل الطلاب خصوصا ما يحدث من عبث وتأخير في استخراج الشهادات الجامعية،ناهيك عن الفساد المالي والاداري والمحسوبية التي ظلت تمارسها ادارة الجامعة.

في ظل هذه الاوضاع في الجامعة نطالب كل الاساتذة والطلاب الشرفاء الاحرار الوقوف صفا واحدا ضد هذه الممارسات من قبل ادارة الجامعة التي لا تبحث عن مصلحة الطالب وانما هدفها تمرير اجندة الحزب الحاكم ،لذلك ندعو جميع الاحرار بالجامعة اساتذة وطلاب الى الاعتصام عن العمل والدراسة في كل كليات الجامعة يوم الخميس 29/12/2016م ومواصلة هذا الاعتصام حتى تعود الجامعة الى وضعها الطبيعي ونطالب في هذا الاعتصام بالاتي:

1/مراجعة الشهادات التي استخرجت في هذا العام نسبة للاخطاء الكثيرة فيها.

2/تحسين البيئة الجامعية وايقاف ممارسات اذرع النظام بطلاب الجامعة من ملاحقات امنية واعتقالات.

3/تكوين لجنة من قبل ادارة الجامعة للكشف على من يستحق ان يكون استاذا جامعيا من حيث التأهيل العلمي وغيره،حتى تستطيع الجامعة ان تخرج طالبا مميزا.

4/مطالبة عمادة شؤون الطلاب بالوقوف مع انشطة الطلاب ورعاية المواهب وتقديم الدعم للروابط والمنتديات والانشطة المختلفة .

ختاما نؤكد على وقوفنا مع كل حراك يدعو للتغير والاصلاح

وإن عدتم عدنا

ولنا وقفة قريبا عما يحدث في كليات الاقتصاد والقانون وملفات شؤون العاملين ،فيما يسمى بثالوث الجهل والاستبداد والفساد.

د/ أ / ج الامين العام

تجمع اساتذة جامعة نيالا الاحرار.

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