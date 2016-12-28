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    • (كوزائيل) تهدم 600 بيت في شرق النيل و المواطنون لا يلقمونها بالحجارة !

    December 28, 2016  

    لبنى احمد حسين

    أما أنا فلا أسأل كما سأل أديبنا الراحل رحمه الله الطيب صالح : من هؤلاء ؟ .. و لأن ” من ” و حسب علم النحو في اللغة العربية تستخدم للعاقل أنما  اسأل : ما هؤلاء؟  ..

    حينما كان مجلس الأمن يصدر قراراً  ضد الاستيطان الإسرائيلي يوم الجمعة الماضية ، ما يعني أن الجرافات الاسرائلية ستتوقف عن هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين ، كانت جرافة أخرى صهيونية كيزانية تجرف بيوت مواطنين سودانيين في العاصمه السودانية الخرطوم.. ستمائة منزل و أكثر من أربعة الف شخص من الشيوخ و الاطفال والنساء و الرجال يتشردون في فصل الشتاء و يُتركون في العراء بلا مأوى و بلا نار ، و بلا  بطاطين حتى .. انها حكومة ” كوزائيل ” تهدم ٦٠٠ بيت وتشرد الأسر في شرق النيل (منطقة العلاماب) و بلا سابق انذار .. و مع ذلك تمنعهم من التوثيق و التصوير .

    لا تقل لي قانون ، القانون هذا حين  يقع  الاعتداء ، حين يعتدي عليك شخص و”ينتهي “، سواء كان  هذا الاعتداء على المال او النفس ، تلجأ حينها للقانون لانصافك ، أما  شخص يمد يده لجيبك و تشعر به  ، فتسكت على أمل  ان  تلاحقه قضائياً لاحقاً ،  آسفة ، ليس لي من الحلم ما يكفي لتحمل هذا . قلت ان القانون بعد العدوان ، أما في لحظة الاعتداء او أثناء الاعتداء  فان كافة القوانين و الشرائع  تكفل حق الدفاع عن النفس و المال ، و ما تعرض له  سكان العلاماب اعتداء على المال و النفس و الكرامة الانسانية ، خصوصاً و انهم لم ينذروا ، لم توفر لهم بدائل  مناسبة او حتى غير مناسبة ، او تعويضات  تأويهم  حتى و لو كانت رواكيب  من القش ، غض النظر عن رأيهم  و رأينا في هذا التعويض .. و سرى بالمدينة خبر او شائعة ان الارض يريدها  السمسار الذي تعرفون ..

    بحزن و غضب و مغصه و انفعال شاهدت فيديو الجرافة الانقاذية و هي تهدم بيوت المواطنين بمنطقه العلاماب ، انحدار  جديد في تعرجات السقوط الانقاذي ، جديد ربما بالخرطوم لا بغيرها ، قرى في دارفور احرقت  و بغيرها بيوت هدمت . و لأكن أكثر صراحة  بقدر انفعالاتي المصبوبة غضباً  نحو الجرافة و من تأتمر بأمره فقد كنت في اشدّ الاستغراب وانا انظرعلى فيديو اليوتيوب لشباب و شابات يتفرجون على بيوتهم و هى تهدم بلا سابق انذار .. : كيف لانسان ان يتفرج  على بيته و هو يهدم ؟  أعتذر  لاهل العلاماب عن هذا السؤال ، ولان لان هدمهم لن يكون الاخير ما بقى النظام ..  ربما يتهمني البعض بالتطرف .. لكن شخصياً ان كنت في موقف كهذا  ، يمين بالله  سألقم الجرافة حجارة وطوباً حتى يرمونني بالرصاص او تدهسني الجرافة او أربط  و محل الرهيفة التنقدَ .. فما أحلى الموت فى حقك ..  هذه هي الشهادة التى اعرفها ، لا أن احارب  اناس بأرضهم ثم ينفصلوا بديارهم فالعق التراب ..  فلتشبع الجرافة وسائقها ومن يحرسه طوباً و حجارة  مما تهدم من  انقاض البيوت .  احدى الصحف مشكورة عقدت حوارات مع المواطنين المتضررين  و اهليهم ، واحد منهم  ممن يسمون ” المجاهدين ” سابقاً لقبه ” ابو دجانة ”  ان لم يكن قد تشابه علي البشر فجيلي يتذكر الاسم جيداً من برنامج ” في ساحات الفداء ” الرجل حارب في الجنوب و حارب و حارب ، الآن  نسأله عن هذه الاية  ، و قد أخرج بعض أهله من ديارهم بغير حق  بعد أن ظلموا :

    ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا  وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (39) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ  )

    لا أدعو لاستخدام  العنف لانتزاع الحقوق المدنية او  السياسية ، و لا أحبذ الحرب للمواجهة ، و لكن و بلا  تردد و بلا أدنى مواربة  أدعو  لوقف العنف بما يتاح سواء صدر هذا العنف من شخص او سلطه ، جرافة  تأتي لتهدم بيتك  و بلا انذار قانوني ، نصيبها و سائقها الطوب و الحصى و الحجارة ..  وان استدعى الامر النار .. اقول هذا وانا مسؤولة عما اكتب امام القانون و امام الله .. .. مذكرة لبرلمان و اعضاء برلمان يبكوا و نائبات يتمخطن  .. هذا اسمه بطيخ ..

    كامل  التضامن من كل قلبي مع الضحايا وأسال الله لهم بظهر الغيب  النصر و الفرج ..

    فيديو  الهدم  :

    https://www.facebook.com/labbani/videos/pcb.362138744141795/362138567475146/?type=3&theater

    للمتابعة علي الفيسبوك :

    https://www.facebook.com/Lubna.Ahmed.Hussain

     

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