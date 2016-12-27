لا يزال السودان أعلى دول المنطقة فى معدل الانتحار

(حريات)

تكشف احصاءات منظمة الصحة العالمية ان السودان لا يزال أعلى الدول العربية من حيث معدل الانتحار .

وتوضح أرقام منظمة الصحة العالمية التى تم تحديثها سبتمبر 2016 ان معدل الانتحار فى السودان يبلغ (11.5) من كل (100) ألف من السكان .

وزاد معدل الانتحار بالسودان خلال العقد الاخير من (10.5) الى (11.5) من كل (100) ألف من السكان ، بمعدل زيادة (12.9%).

وارجعت منظمة الصحة العالمية ارتفاع نسبة الانتحار في السودان لعدم الاستقرار، والحرب، والفقر، والتشريد، ولمعاناة الكثير من الشباب للشعور بعدم الجدوى.

وتجدر الاشارة إلى أنّ الكثير من حالات الانتحار غير مبلغ عنها ، حيث يتم التعامل مع حالات الانتحار على أنها فضيحة، فتختلق غالباً أسباباً أخرى للوفاة حفاظاً على سمعة الشخص المنتحر وعائلته. وهناك مؤشرات تفيد بأنه مقابل كل شخص بالغ مات منتحرًا، كان هناك أكثر من 20 شخصًا آخرين حاولوا الانتحار.

ويعتبر الانتحار من الأمور التي يمكن الوقاية منها ، بالتوعية ، والحد من فرص الوصول إلى وسائل الانتحار ، والتشخيص والعلاج والرعاية المبكرة للمصابين باضطرابات نفسية أو الاضطرابات الناجمة عن تعاطي مواد الإدمان والآلام المزمنة والاضطرابات العاطفية الحادة ، وتدريب العاملين الصحيين على تقييم وإدارة السلوك الانتحاري ، وتوفير رعاية للأشخاص الذين أقدموا على الانتحار وتوفير الدعم المجتمعي لهم.

(مصدر التقرير أدناه):

http://apps.who.int/gho/data/node.main.MHSUICIDE?lang=en

http://who.int/mental_health/suicide-prevention/suicide_report_arabic.pdf?ua=1&ua=1

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