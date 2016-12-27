(10) وفيات بالإسهالات المائية بمستشفى مدني

(اليوم التالي)

تزايدت حالات الإصابة بالإسهالات بين المواطنين في مدني، وسط تكتم وزارة الصحة الولائية، وكشف مصدر طبي لـ(اليوم التالي)، ان مستشفى الطوارئ استقبل خلال الأيام القليلة الماضية أعداداً كبيرة من المصابين بالإسهال، توفي منهم (10) مرضى نتيجة لتأخرهم في تلقي العلاج، مضيفاً انه حتى الآن لم تعرف الأسباب المباشرة لانتشار الإسهالات، وقال: “تم أخذ عينات من بعض المرضى وإرسالها إلى الخرطوم لتحديد الأسباب”.

وعلمت (اليوم التالي) أن إدارة مستشفى الطوارئ نجحت في التفاوض مع إدارة مستشفى مدني التعليمي، لتخصيص عنبر للعناية المكثفة يضم (46) سريراً، لعزل مرضى الإسهالات.

وفي السياق ذاته، وصل وفد من وزارة الصحة الاتحادية لتقييم الموقف، والوقوف على الأوضاع الصحية في المستشفى، كما زار وفد من المجلس التشريعي لولاية الجزيرة مستشفى الطوارئ لتفقد المرضى.

فيما وصف مصعب صلاح (مرافق)، الوضع بأنه خطير، مشيراً لاكتظاظ المرضى في العنابر والممرات نتيجة لضيق سعة المستشفى، وعدم النظر لأي طارئ في مثل هذه الحالات. فيما تخوفت سوسن ضيف الله (مرافقة)، من تفشي المرض بين المواطنين، ما يصعب السيطرة عليه، موضحة أن أسعار الأدوية الوريدية قد ارتفعت في الصيدليات الخاصة، ومنها الجلكوز إلى (30) جنيهاً بدلاً من (15) جنيهاً، ما يشكل عبئاً على ذوي المرضى.

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)