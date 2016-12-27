استمرار الملاحقات الأمنية للمعلمين

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

لجنة المعلمين

بيان صحفي

المواطنون الشرفاء. المعلمون الأماجد

تخاطبكم اللجنة اليوم لتنقل لكم ما يدور داخل المؤسسات المفترض أن تكون مؤسسات دولة وكيفية تعاملها مع المعلمين عقب العصيان المدني

أولا:

لا يزال الأمن يعتقل الزملاء

مجاهد يس /لغة عربية/مدرسة الصبابي بنين الثانوية.

2/منير محمد عثمان /موجه فني/تاريخ/أمبدة

3/سعيد عباس دقاش/لغة عربية/الأسقفية أم درمان.

ثانيا:

الموقف في المحليات :

تم استهداف عضوية اللجنة في محليات عدة ففي محلية بحري تم نقل اكثر من 5 معلمين من مدرسة واحدة.

أما شرق النيل فكان هناك أيضا استهداف للاستاذتين قمرية عمر وايقافها عن العمل والتحقيق مع الأستاذة درية محمد بابكر .

و في محلية كرري ماتزال الاستدعاءات مستمرة من قبل جهاز الأمن وقد تم اعفاء مدير مدرسة من الادارة الى معلم لمادة الفيزياء ونقله الى الريف الشمالي بعيدا جدا عن مكان سكنه

كما تم ايقاف مرتب الأستاذ عبد الرحيم الامام

و في محلية امبدة تم نقل الاستاذ علي عبيد واخرين ومنع الاستاذ محمد ابراهيم الموجه الفني بالمرحلة الثانوية من دخول المدارس كما أن هنالك ملاحقة من المكاتب التعليمية لرفع الغياب ولا تزال الاستدعاءات في بعض المحليات مستمرة (أمبدة. شرق النيل) .

المعلمون الأكارم

إننا في لجنة المعلمين نرفض هذا السلوك الإجرامي ونحذر من مغبة تفشي الغبن واشاعة ثقافة كسر العظم عوضا عن ثقافة تقبل الآخر وحقه في أن يكون آخرا كما نحذر من عواقب استغلال مؤسسات الدولة لخدمة جهات أو أفراد أو استغلالها لتصفية حسابات قد يؤدي إلى أن يدفع الجميع الثمن.

عليه نطالب باطلاق سراح المعلمين المعتقلين فورا أو تقديمهم الى محاكمة عادلة تضمن حقوقهم ، كما نطالب الأجهزة الأمنية برفع يدها عن المدارس و التعليم ووقف التحقيق مع الطلاب والمعلمين.

كما نطالب بوقف الاجراءات التعسفية و سياسة القمع و تكميم الافواه من قبل الادارات التعليمية ونؤكد أن المعلم لا يحتاج إلى إذن من أية جهة كانت كي يعبر عن رأيه أو يسعى لإزالة الظلم أو يطالب بإصلاح الحال المتردي في العملية التعليمية .

مكتب الإعلام

لجنة المعلمين

الخرطوم 26 / ديسمبر /2016م.

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