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    • بعد استدعاء لقرابة الشهر ، جهاز الأمن يتسبب فى مرض المحامي معز حضرة

    December 27, 2016  

    %d8%ad%d8%b6%d8%b1%d8%a9(الراكوبة)

    تم نقل الأستاذ معز حضرة المحامي للمستشفي بعد إصابته بالتهابات حادة في السلسلة الفقرية نتيجة للضغط اليومي والجلوس الطويل ما بين 12 و 13 ساعة في مكاتب الأمن السياسي بالخرطوم بحري.

    وتفيد المتابعات بأن حضرة ظل في دوام الحضور لمكاتب الأمن منذ السابع والعشرين من نوفمبر الماضي؛ واستمر لقرابة الشهر في هذا الحال حتى أصيب بالاجهاد الشديد وتم نقله إلى المستشفى.

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