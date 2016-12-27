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    • الحزب الإتحادي الموحد ينعي حرم الشقيق المرحوم حسن دندش

    December 27, 2016  

    نعى(حريات)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    الحِزب الإتِحادى (المُوًحَد)

    السودان   وطن  للجميع

    التاريخ: 26 ديسمبر 2016

    الحزب الإتحادي الموحد ينعي حرم الشقيق المرحوم حسن دندش

    بسم الله الرحمن الرحيم

    (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم

     ينعي الحزب الإتحادي الموحد بعميق الأسي فقيدة الوطن والإتحاديين عامة المغفور لها بإذن الله تعالي

    الحاجة/ نعمات محمد عبدالله عيسي

    زوجة الشقيق المؤسس حسن محمد عمر دندش ورفيقة دربه العامر بالعطاء للوطن ولشعبه، تنقلت معه بين عواصم الدنيا طرابلس، لندن، دمشق، القاهرة وهي تكافح معه وعنه عثاء طريق الحرية والديموقراطية، ظلت وعلي الدوام رحيمة ورفيقة كريمة بعزيزنا الراحل حسن دندش وبأشقائه من السياسيين عامة والإتحاديين في أزمان الغل والحسرة، إلي أن لقي ربه راضيا مرضيا عنه بعد عُمر مشهود قضاه في خدمة وطنه وشعبه قبل أسرته وأهله وعشيرته مُتَرَسِمـا ً خُطي المؤسسين الأوائل كما سَـطًر التاريخ، برحيل الحاجة نعمات تفتقد الأسرة الإتحادية رمزا من رموز الكرم والعطاء، ألا رحم المولي جلا وعلا والدة الجميع الحاجة نعمات رحمة واسعة وأنزلها مراتع الجنان،،،

       هذا ويتقدم الحزب الإتحادي الموحد بخالص العزاء لعموم الأسرة الإتحادية ولأهل وعشيرة الفقيدة في هذا الفقد العظيم،،

    إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله

    الحزب الإتحادي  (المـوحد)

    بريد إلكتروني:  [email protected]

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    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    تعليق واحد على “الحزب الإتحادي الموحد ينعي حرم الشقيق المرحوم حسن دندش”

    1. تجمع االإتحاديين في رومانيا في December 27th, 2016 11:38 am

      يتقدم الحزب الإتحادي الديمقراطي في رومانيا بالعزاء الحار لعموم الإتحادييين ولأسرة وأهل الفقيدة في داخل وخارج السودان في هذا الفقد العظيم،، الدوام لله ….
      إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله

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