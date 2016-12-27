الحزب الإتحادي الموحد ينعي حرم الشقيق المرحوم حسن دندش

(حريات)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحِزب الإتِحادى (المُوًحَد)

السودان وطن للجميع

التاريخ: 26 ديسمبر 2016

الحزب الإتحادي الموحد ينعي حرم الشقيق المرحوم حسن دندش

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم

ينعي الحزب الإتحادي الموحد بعميق الأسي فقيدة الوطن والإتحاديين عامة المغفور لها بإذن الله تعالي

الحاجة/ نعمات محمد عبدالله عيسي

زوجة الشقيق المؤسس حسن محمد عمر دندش ورفيقة دربه العامر بالعطاء للوطن ولشعبه، تنقلت معه بين عواصم الدنيا طرابلس، لندن، دمشق، القاهرة وهي تكافح معه وعنه عثاء طريق الحرية والديموقراطية، ظلت وعلي الدوام رحيمة ورفيقة كريمة بعزيزنا الراحل حسن دندش وبأشقائه من السياسيين عامة والإتحاديين في أزمان الغل والحسرة، إلي أن لقي ربه راضيا مرضيا عنه بعد عُمر مشهود قضاه في خدمة وطنه وشعبه قبل أسرته وأهله وعشيرته مُتَرَسِمـا ً خُطي المؤسسين الأوائل كما سَـطًر التاريخ، برحيل الحاجة نعمات تفتقد الأسرة الإتحادية رمزا من رموز الكرم والعطاء، ألا رحم المولي جلا وعلا والدة الجميع الحاجة نعمات رحمة واسعة وأنزلها مراتع الجنان،،،

هذا ويتقدم الحزب الإتحادي الموحد بخالص العزاء لعموم الأسرة الإتحادية ولأهل وعشيرة الفقيدة في هذا الفقد العظيم،،

إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله

الحزب الإتحادي (المـوحد)

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