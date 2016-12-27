الثلاثاء  27  ديسمبر  2016
  • من نحن
  • راسلنا
  • اعلن معنا
  • ادعمنا

    • بلغ العدد أكثر من (600) الصحفيون والكتاب.. مساندة قوية في العصيان (قائمة أخيرة)

    December 27, 2016  

    (حريات)

    تنوه إدارة البريد الالكتروني للعصيان المدني (19 ديسمبر) الخاص بالكتاب والصحفيين؛ إلى أن هنالك اسماء وردت قبل هذا التاريخ بساعات؛ ولم تلحق بالقائمة الأولى التي بلغ العدد فيها (528) اسماً، كما لم ترد في القائمة (الثانية ــ الملحقة) التي احتوت على (53) اسماً، وذلك بسبب ازدحام البريد..! الجدير بالذكر أن قطاعات عديدة داخل وخارج السودان أشادت بتأييد الكتاب والصحفيين للعصيان المدني؛ ووصفوا مساندتهم له بالقوية.

    * فيما يلي قائمة الشرف (الأخيرة) التي تضم كوكبة انحازت للعصيان المدني، وسجلت حضوراً مشرفاً:

    1 ــ زهير السراج.

    2 ــ سهير عبدالرحيم.

    3 ــ هيثم الفضل.

    4 ــ منصور أحمد عثمان.

    5 ــ أميرة صالح (صحيفة التغيير سابقاً).

    6 ــ إبراهيم علي مازن.

    7 ــ رانيا مأمون (روائية وكاتبة صحفية).

    8 ــ عمر إبراهيم العبيد.

    9 ــ نهى حسن رحمة الله.

    10 ــ محمد علي يوسف.

    11 ــ محمد فضل علي.

    12 ــ محمد حريكة.

    13 ــ عبدالوهاب الأنصاري.

    14 ــ عبدالرحمن آدم.

    15 ــ عوض كجوك.

    16 ــ الصادق مصطفى زكريا.

    17 ــ منال عبدالله.

    18 ــ موسى رحومة.

    19 ــ مجتبى عبدالرحمن محمود.

    20 ــ إبراهيم الجاك (صحفي ومترجم).

    21 ــ طه مدثر عبدالمولى.

    22 ــ صلاح التوم كسلا.

    23 ــ المتوكل محمد موسى.

    24 ــ سلمى عبدالعزيز (صحيفة المستقلة).

    25 ــ عبدالرحيم حسن حمدالنيل.

    [email protected]

     

     

    Share

    التعليقات

    ( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)

    لا تتردد في ترك التعليق...