السودان من أكثر الدول تلقياً للمساعدات الانسانية فى العالم

(حريات)

فيما يتبجح عمر البشير عن (عزة) البلاد التى ربما يعنى بها عزته ونخبة كافورى ، كشفت أرقام الأمم المتحدة من خلال خدمة التتبع المالى عن تلقى السودان (558) مليون دولار كمساعدات انسانية رسمية خلال العام الجارى 2016.

واوضحت شبكة الانباء الانسانية (ايرين) ان أكثر الدول تلقياً للمساعدات الانسانية الرسمية فى العالم ، هى على التوالى : سوريا ، العراق ، اليمن ، جنوب السودان ، لبنان ، اثيوبيا ، تركيا ، الاردن ، الاراضى الفلسطينية المحتلة ، الصومال ، السودان ، الكونقو .

وإجمالاً، تم تتبع إنفاق إنساني يصل إلى حوالي 22 مليار دولار في عام 2016، ارتفاعاً من 20.9 مليار دولار في عام 2015.

وكانت النرويج أكثر الدول المانحة للمساعدات الطارئة سخاء ، (899) مليون دولار بنسبة (0.18%) من دخلها القومى ، تليها لوكسمبورق ، ثم الامارات العربية المتحدة .

وفيما تأتى النرويج كأكثر الدول سخاء بالنسبة الى ثروتها الوطنية ، فان أكبر جهة مانحة هى الولايات المتحدة الامريكية التى تقدم أكثر من 6 مليار دولار فى صورة مساعدات عاجلة ، ولكن بالنظر الى حجم اقتصادها تحتل المرتبة (16) عالمياً . وتأتى المفوضية الاوروبية فى المركز الثانى من حيث حجم الانفاق ، حيث تقدم (3.1) مليار دولار حوالى نصف المبلغ الذى تقدمه الولايات المتحدة.

وسبق وكشف صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) فى آخر تقاريره عن الوضع الانسانى فى البلاد بان عدد المحتاجين للمساعدات الانسانية بالسودان يبلغ 5.8 مليون شخصاً .

وأوضح يونيسيف ان من جملة المحتاجين للمساعدات الانسانية بالسودان (3) مليون من الذكور و(2.8) مليون من الاناث ، وحوالى 2.6 مليون من جملة المحتاجين اطفال . وان عدد النازحين داخليا الذين بحاجة للمساعدات الانسانية يبلغ (2.2) مليون ،(60%) منهم اطفال – (1.3) مليون طفلا.

وبلغ عدد اللاجئين المحتاجين للمساعدات الانسانية بالسودان 7,. مليون ، (70%) منهم اطفال .

وتشير (حريات) الى ان دعاية نظام الانقاذ تصنف الولايات المتحدة الامريكية كدولة عدوة (صليبية) وتهددها بـ(بدنو العذاب) ، فى حين انها أكبر مانح انسانى للسودان ! بما يعنى ان دولة (المشروع الرسالى الحضارى) انتهت الى افقار حوالى سدس السودانيين والتخلى عنهم للصليبية !

وأقر كمال حسن علي وزير التعاون الدولي بحكومة المؤتمر الوطنى ، خلال ندوة سياسات التعاون الدولي في السودان الواقع والمستقبل التي نظمها مركز دراسات المستقبل الثلاثاء 15 مارس 2016 ، أقر بإن الولايات المتحدة الامريكية تقدم أكبر المساعدات الإنسانية بالسودان عبر مشاريع المعونة الأميركية.

وسبق وأوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في السودان عدنان خان إن الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مانح منفرد لبرنامج الأغذية العالمي بالسودان منذ فترة طويلة، الأمر الذي جعل الوكالة مستمرة في تقديم المعونات للمحتاجين. وساهمت الولايات المتحدة الامريكية بما يصل إلى 45 ٪ من الاحتياجات التشغيلية للمنظمة في السودان .

(مصدر التقرير أدناه):

http://www.irinnews.org/ar/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-

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