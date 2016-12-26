مقتل المهندس / احمد محمد عبد الكريم السيد يثير شكوكاً كثيفة

(حريات)

قتل المهندس / احمد محمد عبد الكريم السيد ، اثر حادث حركة مثير للشكوك .

وأوردت مصادر مقربة من الفقيد ان عربة شرطة اصطدمت عمداً بعربته ثم فرت هاربة ، وربطت هذه المصادر ما بين مقتله ودوره فى العصيان المدنى بالبلاد .

وأورد صلاح جادات نقلاً عن هذه المصادر بموقع سودانيز اونلاين 24 ديسمبر (المهندس احمد محمد عبدالكريم السيد

اخونا وصاحبنا وزميلنا في الشغل احمد انسان مؤدب ومحترم وخلوق وبشوش جدا عاشرناهو فترة طويلة جدا جدا والله ماسمعنا منو الا الكلمة الطيبة ولا شفنا منو الا الخير. احمد امس اتعرضت ليهو مجموعة من الفاقد التربوي والمريض نفسيا وانا من هنا بسميهم الناس ضعاف النفوس وعديمين الشخصية الي لبسو الكاكي وافتكرو انو بديم الحق يعملو العايزنو للأسف !!!!!

المهم اتعرضو ليهو واتخيلو انو اتعرضو ليهو بدورية الشرطة الي هي جايبنها بحقنا كشعب عشان تحمينا وحاولو يتعدو عليهو في الشارع باي طريقتا كان لاكن ماكان منهم لضعفهم الا ان اضطرو يصدمو السيارة من الجهة الخلفية لحد ما اختلا توازن العربية وحصل ليها الحصل واتأكدوا تماما انو العربية لايمكن يطلع منها انسان حي وهربو للأسف الشديد …الانسان المفروض يحميك هرب منك متخيلين معاي خليك من انو السبب في الي حصل ليك دا مافكر حتى انو يساعدك …!!!!! للأسف اتوفى اخونا وحبيبنا وصاحبنا احمد السيد من اجل لاشيء من اجل عقدة نقص ومن اجل احقر شرذمة فى المجتمع احمد ايوا مات ومات على يد فاقد تربوي يانااااااس لاكن لازم نحنا نجيب ليهو حقو ياناس لازم وعشان مايجي يوم نلاقي اخواتنا او اخوانا او ابهاتنا او امهاتنا او اي انسان عزيز علينا في المواقف دي لازم ياجماعا الناس تعرف انو نحنا كمواطنين مارخيصين للدرجة دي…..واتخيلو انتو الباقي .احمد محتاج لينا في حاجتين ياجماعة لازم نقيف معاهو عشان هو حاليا اضعف من انو نخليهو براهو اولا نترحم عليهو كلنا وندعي ليهو وندعي ربنا يصبر اهلو والحاجة التانية الحكاية لازم تتعرف والناس تتصدى للتجاوزات دي عشان حقو هو والكتيريين الكانو قبلو والي لسه حيجو مايتهضم لازم ياناس لازم والخيار لكم. منقووول).

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