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    • فصل وايقاف اربعة طلاب بجامعة بحرى

    December 26, 2016  

    3221(حريات)

    فصلت إدارة جامعة بحرى الطالبين / تاج الدين سعيد – المستوى الثالث ، والغالى السموأل النور –  المستوى الربع ، أمس الأحد.

    كما أوقفت إدارة الجامعة عن الدراسة لمدة سنتين الطالبين / منصور محمد –  المستوى الثالث ، وصالح مضوى – المستوى الثالث . وكذلك أنذرت طالبين آخرين انذاراً نهائيا.

    وجاءت قرارات الادارة على خلفية مخاطبة قبل أسبوعين احتجاجا على منع الإدارة الطلاب غير المسددين للرسوم من دخول الحرم الجامعي.

    وتشير (حريات) الى ان غالبية ادارات الجامعات السودانية تأتمر باوامر جهاز الأمن .

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