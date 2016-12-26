تجار بسوق أمدرمان يتظاهرون ضد الرسوم والجبايات

(الجريدة)

سير تجار بسوق أمدرمان، مسيرة احتجاجية إلى محلية أمدرمان، وتدخلت الشرطة وفرقتهم بالغاز المسيل للدموع، فيما تفقد معتمد أمدرمان مجدي عبد العزيز السوق وتحدث مع التجار حول المشاكل التي تواجههم.

واعتدى تجار بالضرب على أحد ضباط المحلية لقوله لهم إنه (أرجل منهم) عندما تضجروا من كثرة الغرامات المفروضة عليهم في شارع صيدلية (تومة).

وحسب شهود عيان فإن التجار ساروا من السوق إلى محلية أمدرمان، لكن الشرطة فرقتهم بالغاز المسيل للدموع، وذكر بعض التجار لـ (الجريدة) امس، إنهم أبلغوا الوالي أن ضابط المحلية وجه تسبب في استفزازهم عندما تضجروا من كثرة الرسوم المفروضة عليهم.

واستنكر التجار تأخير تعويضهم عن محلاتهم التي أزالتها المحلية منذ أبريل الماضي.

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