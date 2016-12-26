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    • لا زال عدد من عضوية المؤتمر السودانى داخل معتقلات النظام

    December 26, 2016  

    خالد عمر(حريات)

    لا زال نائب رئيس الحزب خالد سلك وثمانيه من عضوية الحزب داخل معتقلات النظام

    اطلقت أجهزة أمن النظام مساء اليوم الأحد الموافق 25 ديسمبر أربعة عشر من معتقلي حزب المؤتمر السوداني من سجون النظام المختلفة ، بعد فترة إعتقال دام اكثر من 50 يوماً ، لكن حتي الآن هنالك من هم خلف القضبان ولا نعلم عن مكان معظهم والظروف التي يمرون بها وهم :-

    1_ خالد عمر يوسف (سلك)_ نائب رئيس الحزب

    2_ جلال مصطفى_ أمين العلاقات الخارجية

    3_ عبدالرحمن مهدي_ رئيس الحزب بفرعية بحري

    4_ عاصم عمر_ مؤتمر الطلاب المستقلين

    _عماد محمد الحاج_ عضو فرعية غرب دارفور( بالجنينة)

    6_ إبراهيم آدم عبدالله_ عضو فرعية غرب دارفور( بالجنينة)

    7_ طه ابوطاهر_ عضو الحزب بفرعية البحر الأحمر( سنكات)

    8_ علي ابومحمد _ عضو الحزب فرعية البحر الأحمر( سنكات)

    9_ منير محمد عثمان_ عضو فرعية ام درمان

    اننا في حزب المؤتمر السوداني نعلن تمسكنا بموقفنا المبدئي من هذا النظام ، وسوف نواصل رحلة بحثنا مع حلفائنا الآخرين عن الوطن الذي نحلم به ، ولن نستكين عن المضي قدما في طريق المقاومة الشعبية السلمية اليومية .

    #الحرية_لمعتقلي_المؤتمر_السوداني

    #ايقاف_الحرب

    #عصينا

    اعلام حزب المؤتمر السوداني.

    الخرطوم

    25 ديسمبر 2016.

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