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    • مالو التنس لعبة رجال .. ما زي رقيص المنفنس

    December 26, 2016  

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    مالو التنس لعبة رجال .. ما زي رقيص المنفنس

    مالو التنس ؟؟؟

    لعبة رجال

    ما زي رقيص المنفنس…

    لعب التنس همة ونشاط

    شان الدماء لا تنحبس …

    ياريتنا بي صاحب التنس…

    وين انت من صاحب التنس؟؟

    زولا مهذب محترم

    اوجاعنا كان بيها بيحس..

    وارث الشموخ والكبرياء

    من ناس قبيل باعوا النفس..

    واختطوا امجاد الوطن

    بالحربة والسيف والكبس ..

    حارس مشارع الحق دوام

    دارس القيم والذوق درس..

    حاكمنا بالرضى والقبول

    ما ساقنا بالكرباج دفس…

    ياحليل حكم صاحب التنس…

    لا ضل لا خان لا سرق

    لي مالنا ما كان مختلس ..

    شان الوطن كان بشتغل

    ساكت ملح صاحب التنس..

    لا فيلا لا راتب شهر

    لا امتياز  بى فد فلس…

    وين انت من صاحب التنس؟

    مصيت عرقنا ودمنا

    وكنست للاموال كنس …

    سادر في تيهك والضلال

    جوه الملذات منغمس ….

    ارهقت شعبا كان سعيد

    الليلة اصبح مبتئس ….

    اشعلت في بلادنا الحروب

    صبح الوطن كالح دمس ..

    خليت جيوش الجنجويد

    زي وحش كاسر مفترس ..

    واهنت شعبا كان عزيز

    هاماته بتلامس للشمس..

    مالك ومال صاحب التنس …

    شن جاب لجاب يا منطمس .. زولا رشيق بلعب تنس..

    لزول مدغلب منتفخ

    يمشي التقول كاسر ترس..

    زحف الملايين انتظم

    راية النضال ما بتنتكس…

    هاهو الشباب هب وعزم

    يكنس لاذيالك كنس ….

    عصيان دخل في كل بيت

    يبطل سلاح كل العسس…

    الثورة فجرها هاهو لاح

    شق الدياجر ملتمس …

    حرية للوطن العزيز

    تتجاوز الباغي التعس..

    تفتح لابواب السلام

    والوحدة والحكم السلس..

    سلمية ثورة شعبنا

    اوعاكا يازول احترس..

    باكر يعود صادق الوعد

    يمسح عذابات يوم امس…

    الشاعر / زروق العوض أحمد.

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