ويتحدثون عن الفوضى : عصابة تسطو على المحلات التجارية ومقتل العشرات فى صدامات قبلية

(صحف – حريات)

قتل ما لايقل عن 12 شخصا ، وأصيب قرابة 10 آخرين في صدامات قبلية بين مزارعين من قبيلة البرنو ورعاة من (اولاد راشد) إحدى بطون قبيلة (التعايشة) بمحلية رهيد البردي جنوب دارفور.

وقال مصدر مسؤول فضل عدم ذكر اسمه لـ (سودان تربيون) (السبت) (إن الاشتباك اندلع اثر قيام رعاة الإبل بالاعتداء قبل ثلاث أيام على مزارع المواطنين ما أدى إلى اشتباكات انتهت بجرح ثلاث من مزارعي البرنو).

وأضاف (السلطات الأمنية بمحلية رهيد البردي تدخلت، وألقت القبض على الرعاة من أولاد راشد واودعتهم الحبس واتخذت في مواجهتهم اجراءات جنائية ،غير أن مجموعة أخرى ومن ذات قبيلة الرعاة قامت الجمعة بالاعتداء علي مزارع المواطنين).

وتابع (تجمع العديد من المسلحين، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات انتهت بقتل 7 من قبيلة البرنو في الحال، وإصابة ما لا يقل عن 9 آخرين بجراح بينما قتل 5 من رعاة الإبل وجرح أخر، تم نقله إلى مستشفى رهيد البردي).

وفى ذات السياق سطت شبكة إجرامية، ليل الجمعة، على أربعة محلات تجارية بالسوق الكبير في مدينة نيالا واستولت على مبالغ مالية ضخمة.

وقال أحد اصحاب المحال التجارية لــ(سودان تربيون) (السبت)، إن مجموعة مجهولة ، ثقبت أسقف أربع محال تجارية بالسوق بعناية فائقة واستولت على مبالغ مالية قدرها 68 الف جنيه.

وتابع (حطموا الخزانات الموجودة بداخل المحال التجارية،بواسطة آلات تستخدم في قطع الحديد).

وإلى ذلك قامت مجموعة مسلحة مكونة من أربعة مسلحين يستغلون سيارة دون لوحات بنهب تاجر بحي (شم النسيم) بوسط مدينة نيالا في السابعة صباحا.

واستولى الجناة بحسب تجار في السوق ، على 53 ألف جنيه بعد أن أوسعوا الرجل ضرباً، وأضافوا (ولاذ الجناة بالفرار وتم نقل التاجر إلى مستشفى نيالا لتلقي العلاج).

وأبدى العديد من التجار خوفهم من ظهور المجموعات المسلحة التي تنفذ عمليات سطو ليلية على المحال التجارية، مجدداً ،دون أن تنجح السلطات في القبض عليهم.

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