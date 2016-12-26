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    • بيان من تحالف قوى المستقبل للتغيير

    December 26, 2016  

    غازى صلاح الدين العتبانى(حريات)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    تحالف قوى المستقبل للتغيير

    تصريح :

    تم مساء اليوم الاحد 25 ديسمبر إطلاق سراح كل من :

    1/ الاستاذ خالد السيد نوري

    2/ الاستاذ ضياء الدين حسين الصديق

    3/ الاستاذ جعفر الصادق

    4/ الاستاذ/ عوض الضو خليفة

    قيادات قوى المستقبل للتغيير وحركة الإصلاح الآن والذين تم اعتقالهم بتاريخ 8 نوفمبر 2016 على خلفية مخاطبة جماهيرية بموقف الحاج يوسف دون تقديمهم لمحاكمات ، نحن في تحالف قوى المستقبل للتغيير اذ نثمن الدور الذي قاموا به عبر رفضهم للزيادات الاخيرة وندين هذا الاعتقال التعسفي الذي استمر لمدة شهر ونصف دون السماح لأهلهم او محاميهم بزيارتهم ونطالب بالحريات والافراج عن بقية المعتقلين من القوى السياسية الاخرى وايقاف مصادرة الصحف.

    الحرية لشعبنا الابي الصامد.

    تحالف قوى المستقبل للتغيير

    الاحد 25 ديسمبر 2016.

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