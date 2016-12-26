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    • جهاز الأمن يُصادر صحيفة (التيار) للمرة الخامسة

    December 26, 2016  

    عثمان ميرغنى(حريات)

    جهاز الأمن يُصادر عدد (الأحد 25 ديسمبر 2016) من صحيفة (التيار)

    صادر جهاز الأمن السوداني عدد (الأحد 25 ديسمبر 2016) من صحيفة (التيار).

    ويوم (الأربعاء 21 ديسمبر 2016) صادر أعداد صحف: )الأيام)، )التيار(، )الصيحة(، و)الأهرام اليوم(.

    ومنذ (الاثنين 28 نوفمبر2016)، صادرة صادر جهاز الأمن (5) أعداد من صحيفة (التيار)

    مُضاف إلى ذلك، مصادرة (9) أعداد من صحيفة (الجريدة).

    منذ نشوء ظاهرة العصيان المدني، فإن حصيلة الصحف التي صادرها جهاز الأمن، تبلغ (31) عدد صحيفة، كما يلي:

    (الأحد 25 ديسمبر 2016): (اليوم التيار).

    (الأربعاء 21 ديسمبر 2016): (الأيام)، )التيار(، )الصيحة(، )الأهرام اليوم(.

    (الثلاثاء 20 ديسمبر 2016): (الجريدة).

    (الجمعة 16 ديسمبر 2016): (الجريدة).

    (السبت 10 ديسمبر 2016): (الجريدة)، (المستقلة).

    (الجمعة 9 ديسمبر 2016): (الجريدة).

    (الأربعاء 7 ديسمبر 2016): (الجريدة).

    (الثلاثاء 6 ديسمبر 2016): (الميدان).

    (الأحد 4 ديسمبر 2016): (الجريدة)، و(الميدان).

    (السبت 3 ديسمبر 2016): (الصيحة).

    (الجمعة 2 ديسمبر2016): (الصيحة) و(الوطن).

    (الخميس 1 ديسمبر 2016): (التيار)، (اليوم التالي)، و(الوطن).

    (الأربعاء 30 نوفمبر 2016): (التيار)، (الأيام)، (الجريدة)، (اليوم التالي)، و(الوطن).

    (الثلاثاء 29 نوفمبر 2016): (التيار)، (الأيام)، (الجريدة)، و(اليوم التالي).

    (الاثنين 28 نوفمبر2016): (الأيام)، و(الجريدة).

    تناشد (جهر)  كافة المهتمِّين/آت (الأفراد/ الجماعات/ المؤسسات)  بقضايا رصد وتوثيق الانتهاكات بالتواصل مع (جهر) عبر مختلف الطرق المُتاحة، والبريد الإليكتروني لـ (جهر) : ([email protected])

    صحفيون لحقوق الإنسان (جهر)

     (الأحد 25  ديسمبر 2016).

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