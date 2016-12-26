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    • حتي قيمنا ومثلنا ياانقاذ..؟!

    December 26, 2016  

    سوزان عثمان

    عرف السودأني وسط شعوب العالم كلها بالامانه والصدق وانه يجير من استجأر به وهو لايخون من يامنه وجأءت الانقاذ فقامت بتدمير بلادنا  وبتجويعنا وشردتنا في كل بقاع العالم بعد نهب ثرواتنا واخر ماتبقي لنا هذه الصفات الجميله  التي نتصف بها في العالم ولكن هاهي الانقاذ تريد ان تجردنا حتي من هذه الصفات الجميله بعد ان جردتنا من كل شيء وهاهي تخون من ياتمنها فرغم اننا ضد ماتقوم به  الحركات الارهابيه وندينها تماما فاننا لا نقبل ان تقوم الانقاذ باسمنا باستدراج زعماء هذه الحركات لبلادنا وهم بحسب معرفتهم بالشعب السودأني  يثقون في هذأ الشعب فتقوم الانقاذ بخيانة هذه الثقه وبيعهم للدول الغربيه وقبض الثمن دولارات ومن اجل تحسبن علاقاتها  مع الدول الغربيه …. حدث ذلك عندما قامت الانقاذ بالاتفاق مع امريكا بتسهيل سفر عمر عبد الرحمن لنيويورك بمنحه التاشيره من الخرطوم وليس هناك من يمنح تاشيره لامريكا من بلاد غير وطنه وهناك احكمت الشباك حوله واحاط به عناصرها الذين درجوه  خطوه … خطوه من جأمع نيوجرسي  حتي سلموه لامريكا متلبسا بجريمة الشروع   في تفجير النفق الذي يربط نيوجرسي مع نيويورك  (وقد كنت في نيويورك وواكبت المؤامره ) وكان احد عناصر الانقاذ شاهد ملك في ألقضيه فارسل عمرللسجن ومازأل سجين وعرضت الانقاذ بن لادن وهو ضيفها  علي كلينتون ورفضه لانه لم يكن يملك ادله تدينه ولا استبعد تورط الانقاذ  في تسريب سر  مخبئه للامريكان وسلمت الانقاذ كارلوس لفرنسا وقبضت الثمن كاش دأون واستمرات الانقاذ ان تنصب الشراك للارهابيين الاغبياء وتستدرجهم للخرطوم ثم تسلمهم احياء وتقبض ثمنهم كاش او وعود امريكيه برفع العقوبات وادمنت الانقاذ بيع الاسلاميين فباعت امينو صادق اوغشو المنتمي لبوكو حرام  لنيجريا وسلمت الارتري ميريد بهديقو مدهاني للسلطأت الايطأليه وكشفت اخيرا الحكومه التونسيه عن ان الخرطوم سلمتها معز الفزأني وهو احد زعماء داعش وكل هؤلاء اتي بهم للسودأن ثقتهم بلا حدود في القيم التي يتصف بها  السودأيين ومايحملونه من صفات نبيله وان السودأني لا يمكن باي حال من الاحوال ان يسلم ضيفه ولكن الانقاذيين خانوا الثقه وباعوا ضيوفهم وهاهي الانقاذ بعد ان جردتنا من اغلب مانملك هاهي تجردنا من اخر مانملك وهي قيمنا وصفاتنا الجميله

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