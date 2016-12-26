استنطاق الأرقام. في سقوط الأقزام: قراءة توضح سقوط حكومة الإنقاذ في 2017م!

ابوبكر حسن خليفة

حدثت الثورة الفرنسية في عام 1789م .

كان شعارها كما هو معلوم الحرية ، والاخاء ، والمساواة .

بالطبع هي ثورة تحرير العقل من الكهنوت الديني.

الأحداث المؤثرة في العالم لها علاقة بهذا التاريخ ، خصوصاً بالنسبة لنا….

بعد مائة عام من الثورة الفرنسية حاول الكهنوت الديني التمدد لأفق العالمية ، ولكنه مني بهزيمة نكراء ، هي هزيمة توشكي في 1889م عبدالرحمن النجومي .

بعد مائة عام من هذا التاريخ عاود الكهنوت الكرة مرة أخرى.

(1989قيام ثورة الإنقاذ) أنتصر هذه المرة انتصار مؤقت؟

لماذا أنتصر؟ ولماذا هذا الانتصار مؤقت؟

سنأتي لكل ذلك.

يبدو أن التغيير يحدث كل عقد من الزمان، ولكنه يظل يتراكم ويتكثف حتى يحدث الدوي الهائل بعد مائة عام.

هناك اثر يقول ( ان الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة عام من يجدد لها أمر دينها ) نأخذ (هنا) الإشارة فقط من مدلول الحديث .

مدلول المائة عام ( 1789 الثورة الفرنسية ، 1889 معركة توشكي ،1989 ثورة الإنقاذ )

مدلول العقد الزماني ( 69 ثورة مايو ، 79 ثورة الخميني ، 89 ثورة الإنقاذ ، 99 تاريخ مفاصلة الإنقاذ مع عرابها حسن الترابي)

تنبيه: الثورة في المقال اعني بها إحداث التغيير الجذري أو الكبير في مسار الشعوب والمجتمعات, بغض النظر عن اتجاه ذلك المسار.)

من ناحية أخرى تكررت المائة عام مرة أخرى بإشارة تبدو هذه المرة إيجابية. ففي عام 1885م تم فتح وتحرير الخرطوم .

وبعد مائة عام ( 1985م ) حدثت الانتفاضة الشعبية العارمة.

في عام 1917م حدثت الثورة البلشفية الروسية الحمراء (نفس عام وعد بلفور، وسنعود له لاحقا) .

ما بين الثورة الفرنسية والثورة الروسية 128 عام (فلنتذكر هذا التاريخ جيداً!)

تزعم هذه القراءة ان أجل الإنقاذ سينقضي عام 2017م بعد 100عام من قيام الثورة الشيوعية الروسية.

الإنقاذ صاحبة الشعار الديني بالطبع جاءت على النقيض من شعار ثورة أكتوبر الروسية الشيوعية.

ذكرنا ما بين الثورتين الفرنسية والروسية 128عام .

إن خصمنا عام سقوط الإنقاذ (وفق الرؤية) من تاريخ قيام الثورة الروسية ( 2017 – 1917= 100 عام )

يصبح المتبقى لدينا 28 سنة هي عمر الإنقاذ!!

2017 – 1989 = 28 سنة

الرقم 28 له دلالات رمزية كثيرة جداً… منها، أنه من مضاعفات الرقم 7 وما أدراك ما الرقم 7 ؟! وسر الرقم 7 وعجائب الرقم 7 التي لا تنتهي. ابتداءً من فاتحة الكتاب سيراً ناحية السبع الطباق!

فالمصالحة التي مكنت الأخوان المسلمين من التمدد. ومهدت لوصولهم السلطة في السودان, والتي أطلق عليها المصالحة الوطنية كانت بتاريخ ( 7/ 7/ 77 ) بعملية جمع بسيطة نجد الرقم 28 حاضرا !

( 7+7+7+7 = 28 )

ومن رمزية الرقم 28 العجيبة !! قتل ضباط رمضان ال28 والذي يشير الى ان عمر هذا النظام 28 عام سيقضيه كله في سفك الدماء ؟؟!!

اما المفاجئة الأخرى تحدث إن اجرينا عملية جمع لأرقام التاريخين السابقين (2017 , 1917)

7+ 1+ 0 + 2+ 7+ 1+ 9+ 1= 28

ولكن ما علاقة ثورة البلاشفة بثورة الإنقاذ ؟!

العلاقة بالطبع ضديةأي عكسية.

في المسار الدائري كل ما ابتعدت من ضدك ، اقتربت منه رويدا رويدا !!

بمعني ان جئت بالديني ، وجدت اللاديني حاضرا بين جنبيه. والعكس صحيح.

نعود للأرقام مرة أخرى….

في عام 1965 دبر العقل الديني مؤامرة، بمقتضاها حل الحزب الشيوعي السوداني.

اطرح ذلك التاريخ من تاريخ قيام الثورة الشيوعية (وعد بلفور)

1965 – 1917 = 48 عام

ماذا يعني لك عام 48 ؟!

قيام دولة إسرائيل أليس كذلك.

غير أن مجموعة من الشيوعيين والقوميين قاموا بثورة مايو 1969

تاريخ قيام ثورة مايو مضاف له تاريخ هزيمة القوميين يساوي تاريخ سقوط الإسلامويين .

1969 + 48 = 2017

من ناحية أخرى ثورة أكتوبر 1964 عدد أرقامها يساوي عشرين.

( 4 + 6 + 9 + 1 = 20 )

هي نفس عدد السنين, ما بين ثورة مايو وقيام ثورة الإنقاذ.

مايو هزيمة للعمل الديمقراطي،

الإنقاذ كذلك هزيمة للعمل الديمقراطي, هذا في (حيز الوطن).

48 هزيمة كبرى مجلجلة ( للأمة ككل ).

قلنا ما بين مايو والانقاذ 20 سنة، اطرح الهزيمة الكبرى من عدد سنين ما بين الهزيمتين:

48 – 20 = 28 عدد سنين حكم الإنقاذ .

و “سلام قولا من رب رحيم ”

والله أعلى وأعلم ،،،

ابوبكر حسن خليفة

المدرج

الجمعة 24/ 3 /1438ھ

الموافق 23/ 12/ 2016م

[email protected]

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)