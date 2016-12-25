السفارة الأمريكية تنصح مواطنيها بالسودان بمستوى عال من اليقظة

(حريات)

نصحت السفارة الامريكية مواطنيها بالسودان بتوخى مستوى عال من اليقظة .

وأوردت السفارة الأمريكية فى بيان ( تشجع السفارة الأمريكية المواطنين الامريكيين بالحفاظ على مستوى عال من اليقظة ومتابعة الاحداث المحلية لتعزيز أمنهم الشخصى فى وحول العطل الرسمية السودانية يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر وعيد الاستقلال 1 يناير).

وأضافت (تنصح السفارة الأمريكية جميع المواطنين الامريكيين بتوخى الحذر خاصة فى المواقع الى قد تتجمع فيها حشود كبيرة ، والمرافق الحكومية ، والمناطق التى يتردد عليها الأجانب والمسافرون خلال العطلات القادمة . وعلى المواطنين الامريكيين توقع وجود عناصر الأمن فى جميع انحاء البلاد خلال فترة العطلة . وتذكر المواطنين الامريكيين ايضاً بضرورة ان يكونوا يقظين فى منازلهم وعند السفر).

وتشير (حريات) الى ان الخارجية الامريكية اصلاً تحذر مواطنيها بعدم السفر الى السودان . وتؤكد الخارجية (فى حين ان حكومة السودان اتخذت خطوات للحد من أنشطة الجماعات الارهابية ، الا ان عناصر من هذه الجماعات لا تزال فى السودان وهددت بمهاجمة المصالح الغربية . ويمكن ان تشمل الاعمال الارهابية العمليات الانتحارية والتفجيرات والخطف . وينبغى ان يكون مواطنو الولايات المتحدة على بينة من خطر الهجمات العشوائية على الاهداف المدنية فى الاماكن العامة ، بما فى ذلك المواقع السياحية والاماكن المعروفة بتجمع الغربيين بها ، وكذلك الاعمال التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة والمصالح الغربية).

(نص بيان السفارة الأمريكية أدناه):

https://sudan.usembassy.gov/sm122217.html

(لمزيد من المعلومات أدناه):

http://www.hurriyatsudan.com/?p=182470

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