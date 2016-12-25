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    • السفارة الأمريكية تنصح مواطنيها بالسودان بمستوى عال من اليقظة

    December 25, 2016  

    البشير وبن لادن(حريات)

    نصحت السفارة الامريكية مواطنيها بالسودان بتوخى مستوى عال من اليقظة .

    وأوردت السفارة الأمريكية فى بيان ( تشجع السفارة الأمريكية المواطنين الامريكيين بالحفاظ على مستوى عال من اليقظة ومتابعة الاحداث المحلية لتعزيز أمنهم الشخصى فى وحول العطل الرسمية السودانية يوم عيد الميلاد 25 ديسمبر وعيد الاستقلال 1 يناير).

    وأضافت (تنصح السفارة الأمريكية جميع المواطنين الامريكيين بتوخى الحذر خاصة فى المواقع الى قد تتجمع فيها حشود كبيرة ، والمرافق الحكومية ، والمناطق التى يتردد عليها الأجانب والمسافرون خلال العطلات القادمة . وعلى المواطنين الامريكيين توقع وجود عناصر الأمن فى جميع انحاء البلاد خلال فترة العطلة . وتذكر المواطنين الامريكيين ايضاً بضرورة ان يكونوا يقظين فى منازلهم وعند السفر).

    وتشير (حريات) الى ان الخارجية الامريكية اصلاً تحذر مواطنيها بعدم السفر الى السودان . وتؤكد الخارجية (فى حين ان حكومة السودان اتخذت خطوات للحد من أنشطة الجماعات الارهابية ، الا ان عناصر من هذه الجماعات لا تزال فى السودان وهددت بمهاجمة المصالح الغربية . ويمكن ان تشمل الاعمال الارهابية العمليات الانتحارية والتفجيرات والخطف . وينبغى ان يكون مواطنو الولايات المتحدة على بينة من خطر الهجمات العشوائية على الاهداف المدنية فى الاماكن العامة ، بما فى ذلك المواقع السياحية والاماكن المعروفة بتجمع الغربيين بها ، وكذلك الاعمال التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة والمصالح الغربية).

     (نص بيان السفارة الأمريكية أدناه):

    https://sudan.usembassy.gov/sm122217.html

    (لمزيد من المعلومات أدناه):

    http://www.hurriyatsudan.com/?p=182470

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