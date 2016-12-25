بناءاً على مذكرة دولية ، الحكومة السودانية تسلم (إرهابيا خطيرا) إلى تونس

(وكالات)

قال الناطق باسم محكمة مكافحة الإرهاب بتونس سفيان السليطي،، إن بلاده تسلمت المدعو معز الفزاني، من السلطات السودانية بناء على بطاقات جلب دولية صادرة في حقه.

وأوضح السليطي في تصريح نقلته وكالة الأخبار الرسمية، أن الفزانى يعتبر من قيادات تنظيم داعش الإرهابي، وكان حلقة الوصل التي يتم عبرها تسفير أغلب العناصر الإرهابية الموجهة للتدرب والقتال في بؤر التوتر كسوريا و ليبيا، ثم العودة إلى تونس للقيام بعمليات اغتيال وهجمات إرهابية تستهدف أمن البلاد.

وذكر السليطي أن معز الفزاني متورط في التخطيط لعملية متحف باردو الإرهابية في مارس 2015 و محاولة تفجير روضة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بمحافظة المنستير سنة 2013.

هذا ولم تتضح بعد اسباب اختيار الارهابى الفزانى الاقامة بالسودان .

(المصدر أدناه):

http://www.skynewsarabia.com/web/article/903332/%D8%A7%

التعليقات

( التعليقات الواردة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر عن رأي الصحيفة)