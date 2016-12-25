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البطل / عبد الله محمد الحسن يروى تفاصيل اعفائه من منصبه كمدير لمدرسة مدنى
على خلفية العصيان المدنى ، فصلت ادارة التعليم بودمدنى الاستاذ / عبد الله محمد الحسن من منصبه كمدير لمدرسة مدني الشرقية الثانوية بنين .
وأكد الاستاذ عبد الله فى تصريح لـ(حريات) ان اعفاءه غير قانوني وانه سوف يستنفد كل مراحل التقاضي الإداري .
وأوضح تفاصيل الواقعة قائلاً (19ديسمبر كان هو اليوم المعلن من قبل هيئات شبابية وقوى سياسية كيوم للعصيان المدني . وجدت الدعوه تجاوبا واسعا في صفوف المواطنين . ونحن جزء من هذا الشعب المعلمين والطلاب والإدارات بمختلف انواعها لبينا نداء الواجب والوطن ومارسنا حقنا الطبيعي الذي يكفله الدستور المادة 39 في التعبير عن الرفض للسياسات الاقتصادية التي تضررنا منها بصورة مباشرة في معيشتنا وصحتنا وتعليم أبنائنا).
وأضاف ( في اليوم التالي وبلا أي مقدمات ولا سين ولا جيم أصدرت إدارة التعليم بالمحليه قرارها بإعفائي من إدارة المدرسه (مدرسة مدني الشرقيه الثانويه بنين) دون ان تتقيد بلوائح الخدمه وقانون محاسبة العاملين الماده 27 والذي ينص صراحة انه لا عقوبة بلا تحقيق واستجواب بموجب استدعاء مكتوب للمتهم للمثول أمام مجلس التحقيق وقبل 48ساعة من تاريخ الدعوة مع بيان المكان والزمان والتهمة الموجهة للمتهم وأن العقوبة يصدرها مجلس محاسبة وعلى قدر الجرم).
وأكد الاستاذ عبدالله (أعتبر هذا القرار قرارا تعسفيا قصد منه الاستهداف السياسي .انا لا اطمع في موقع اداري إلا بما يخدم شعبي ومجتمعي ، وأرفض قرار إعفائي غير القانوني وسوف استنفد كل مراحل التقاضي الإداري أملاً في إحقاق الحق ).
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