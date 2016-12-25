توضيح من الفنان محمد على ود أبو

(حريات)

توضيح هام لكل متابعي اعمالي الكاريكاتيرية

أخوتي وأخواتي

تحية النضال لكم جميعا اينما كنتم

وصلتني بعض الإستفسارات من بعض اصدقائي ومتابعي اعمالي الكاريكاتيرية يسألوني عن ماذا اقصد برسم كاريكاتير مناوئ للعصيان المدني: الرسم يوضح: جنازة في المقابر مكتوب عليها (العصيان المدني) وبعض الناس حولها شايلين الفاتحة على المرحوم العصيان وهكذا.

هنا احد الامثلة لما كتب عن هذا الموضوع من احدى المتابعات لأعمالي في صحيفة الراكوبة:

ياأخوى ياود ابو‎ ,, إنت مع منو ؟؟ ورينا في الأول ,, أنا شايف ليك كاريكاتير ,, راسم فيهو االعصيان راقد في نعش ميت والناس بترفع في الفاتحه ,, يعنى مضمون الكاريكاتير بأن العصيان فشل ,,,

كدى فهمنا إنت جداده إلكترونيه ولاكيف ؟؟ ولاشنو؟؟؟ وخليك واضح ياجميل ,, ومافى داعى لى لخبطة الكيمان !!! انتهى التعليق.

اسم صاحبة الرسالة [د. عزيزة بشير]

وبعد ان رايت الكاريكاتير بنفسي اتضح ان (الامنجي الذكي والمصحصح جدا) ترك التاريخ المكتوب على الكاريكاتير كما هو: خمسة وعشرون اغسطس سنة الفين وخمستاشر .. يعني الكاريكاتير اتعمل لموضوع آخر في ذلك التاريخ قبل أكثر من سنة. والعصيان اتعمل في نوفمبر وديسمبر الفين وستاشر . (يعني كلفتة وعدم مسؤولية حتى في شغلهم الأمني) !!!! واهو نجح في شئ واحد وهو ان يشغل انتباهنا بمعارك جانبية بعيدة تماما عن الهدف الاساسي وهو نجاح العصيان المدني واقتلاعهم، وبالمناسبة هم إجتهدوا ولحد ما، في ان يشغلونا بمثل هذه المعارك الجانبية الإنصرافية، ودا طبعا شغلهم وأكل عيشهم بغض النظر عما اذا كان اخلاقي ام غير اخلاقي، المهم هو ان يعملوا كل ما بوسعهم لفرملة السونامي المتجه نحوهم، ولذلك علينا ان نكون مصحصحين والتكنلوجيا التي جعلت اعمالنا ونضالنا سهلا، ممكن جدا وبكل بساطة تستغل لعمل كلما هو قبيح و مناوئ لأهدافنا، يعني من السهل جدا ان تتحول اعمالي او أي اعمال اخرى عن طريق قطع ولصق الى …. اعتقد المسألة واضحة.

أخوتي واخواتي الى ان يتم اقتلاع السرطان الجاثم على صدر شعبنا يجب ان نتوقع الكثير جدا من فرفرة المذبوح ومن المحاولات اليائسة لتعطيل نضالنا لأن المسألة بالنسبة لهم أصبحت مسألة حياة او موت. ولا احتاج لتوضيح موقفي من الحاصل الآن، أؤكد لكم ، اخوتي واخواتي، ان ما يجري الآن على الساحة من حراك جماهيري وعصيان مدني وتحدي سافر لأبشع دكتاتورية في عالمنا اليوم لا تستوجب، أي نوع من المواقف الضبابية، كما ذكرت الكنداكة شمائل النور وغيرها من أقلامنا الجسورة، الموقف الآن اصبح إما مع أو ضد، وأنا والحمد لله منذ ان وعيت وادركت ما يجري حولي كان موقفي ولا يزال ضد كل ما له صلة بالإستبداد والجهل وبالتحديد ضد كلما له صلة بما يسمى “بالاخوان المتأسلمين” والحمد لله من قبل ومن بعد.

وهذا ما وجب توضيحه

محمد على ود ابّو

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