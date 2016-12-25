بيان من أسرة المعتقل / مستور احمد محمد

(حريات)

بيان من أسرة المعتقل / مستور احمد محمد

نحن اسرة المعتقل مستور احمد محمد المعتقل لدي جهاز الامن والمخابرات منذ 7 نوفمبر الماضي حيث يكمل اليوم يومه 46 دون توجيه اي تهمه اوتحديد سبب لاعتقاله.

ونحن كاسره نبدي قلقنا علي حالة مستور خاصه بعد محاولاتنا المتكرره لزيارته والتي قوبلت جميعها بالرفض حيث تقدمنا باربعه طلبات لزيارته دون ان يسمحو لنا ولو بزياره وحيده.

كذلك منعونا من توصيل مذكرات دراسيه حيث كان من المفترض ان يجلس مستور لامتحانات الماجستير في جامعة الخرطوم بتاريخ 6ديسمبر وقد حرمه الاعتقال من الجلوس للامتحانات وستمتحنه الجامعه عقب خروجه من المعتقل لكن تم منعنا حتي من توصيل المذكرات الدراسيه

كل ماسبق يجعلنا قلقين جدا علي حياته وصحته فكيف يمنع انسان لم يرتكب اي جرم من الحريه والتواصل مع اهله وتهديد مستقبله الاكاديمي بمنعه من الامتحانات وحتي من المذاكره ماذا ارتكب مستور من جرم هل عضوية المؤتمر السوداني جريمه ؟

اننا كأسره نطالب كل اصحاب الضمير وكل الحقوقيين بالوقوف خلف قضية مستور وكل المعتقلين تحقيقا للعداله ونطالب الجهات المختصه ان تطلق سراحه او ان تقدمه لمحاكمه عادله.

أسرة المعتقل مستور احمد محمد- الامين العام لحزب المؤتمر السوداني

نيابه عنهم شقيقه

محمد احمد محمد ادم.

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