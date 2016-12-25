البابا : المادية أخذت عيد الميلاد رهينة ، يحتاج (عيد الميلاد) إلى إطلاق سراحه

(وكالات – حريات)

قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، بمناسبة عيد الميلاد إن المادية أخذت عيد الميلاد رهينة مما اغشى أبصار كثيرين عن احتياجات الجياع والمهمشين.

وأضاف البابا في كاتدرائية القديس بطرس السبت 24 ديسمبر أنه يجب تذكير الدول الغنية بأن رسالة عيد الميلاد هي التواضع والبساطة والطقوس المقدسة. قائلا (ولد يسوع يرفضه البعض ونظر إليه كثيرون آخرون بلا مبالاة).

وتابع البابا فرنسيس (اليوم توجد نفس اللامبالاة عندما يصبح عيد الميلاد عيدا يتمحور حول ذواتنا بدلا من يسوع… عندما تلقي أضواء التجارة بنور الرب في الظلال… عندما نعبأ بالهدايا لكننا (نبدو) قساة القلب تجاه هؤلاء المهمشين).

وأضاف (هذه الدنيوية أخذت عيد الميلاد رهينة. يحتاج (عيد الميلاد) إلى إطلاق سراحه).

وقال فرنسيس الذي جعل الدفاع عن الفقراء سمة لولايته البابوية إن يسوع الطفل يجب أن يذكر الجميع بأولئك الذين يعانون اليوم لا سيما الأطفال.

وأضاف ( دعونا أيضا نسمح لأنفسنا بمواجهة تحدي أطفال عالم اليوم الذين لا يرقدون في فراش تداعبهم عاطفة أم وأب لكنهم بدلا من ذلك يعانون… يختبئون تحت الأرض هربا من القصف وعلى قارعة الطريق في مدينة كبيرة وفي بطن قارب مثقل بالمهاجرين).

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